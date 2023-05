Hypertension : 17 millions de Français concernés, dont beaucoup sans le savoir

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, Santé Publique France publie un rapport qui pointe du doigt une prise en charge de cette maladie chronique qui laisse à désirer. Pourtant, cette pathologie qui multiplie le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire, touche 17 millions de personne, soit 1 Français sur 3. Et ils sont nombreux à ne pas être au courant de leur maladie.

Un hypertendu sur deux prend un traitement pour contrôler sa tension

Une personne hypertendue sur deux, ne sait pas qu'elle souffre d'hypertension. En cause, un problème de diagnostic. Souvent, les hypertendus ressentent peu de symptômes et ne se rendent pas chez le médecin. Valérie Olié, épidémiologiste chez Santé Publique France coordonne la surveillance des maladies cardiovasculaires. "Il y a des patients qui ne consultent pas leur médecin et donc qui n'ont pas de mesures régulières de la pression artérielle. Et on sait que celle-ci fluctue beaucoup au cours d'une journée. Il faut donc répéter ces mesures pour pouvoir poser le diagnostic d'hypertension artérielle", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Et lorsque le diagnostic est posé, les malades ne suivent pas les recommandations. Seulement un hypertendu sur deux prend un traitement pour contrôler sa tension. "Peu de gens traités prennent correctement et régulièrement leurs médicaments, ce qui est un obstacle pour réussir à contrôler le niveau de pression artérielle", souligne Valérie Olié. Pour améliorer le dépistage, l'automesure de la tension est préconisée à l'aide d'un tensiomètre. Si la tension est supérieure à 14 / 9, il faut consulter.