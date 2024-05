Hypertension : l'alcool responsable de 655.000 cas en France

Avis aux consommateurs d'alcool ! Une étude publiée, ce mercredi, par Santé publique France établit pour la toute première fois un lien entre la prise excessive d'alcool et le développement d'une hypertension artérielle. Cela concerne un adulte sur trois, en France. En cause, une mauvaise alimentation, un manque d'exercice mais aussi une prise d'alcool supérieure aux recommandations de santé publique. Sur les 17 millions de Français qui souffrent d'hypertension, près de 700.000 doivent leur maladie à la surconsommation d'alcool. Concrètement, ils dépassent la limite de 10 verres par semaine.

Une hypertension réversible

D'après les médecins, l'alcool accélère le rythme cardiaque, ce qui peut engendrer un pic de tension dans les 12 à 24 heures qui suivent la prise de boisson. Ce phénomène touche majoritairement les hommes. "Les hommes consomment beaucoup plus d'alcool que les femmes et les hommes dépassent beaucoup plus souvent que les femmes le seuil à faible risque. Mais on sait que ceux qui vont consommer 20 verres par semaine vont avoir beaucoup plus d'hypertension que ceux qui consomment 10 verres. Ceux qui consomment 30 verres auront plus d'hypertension que 20 verres", détaille auprès d'Europe 1, Jaques Blacher, cardiologue et co-auteur de l'étude.

Le cardiologue ajoute que l'hypertension liée à l'alcool est réversible. Il suffit de repasser sous le seuil de 10 verres par semaine ou d'arrêter de boire. Grâce à cette nouvelle habitude, certains patients n'ont même plus besoin de médicament.