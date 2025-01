Santé publique France : une étude révèle que la pollution ne provoque pas que des problèmes respiratoires

La pollution de l'air provoque chaque année des milliers de cas d'asthme ou de cancer des poumons. 40.000 décès par an sont imputables à la qualité de l'air. Mais pour la toute première fois, une étude de Santé publique France parue ce mercredi a quantifié le nombre de cas de maladies cardiovasculaires provoqué par la pollution.

Une pollution qui coûte 16 milliards d'euros à la France

Chaque année, 78.000 nouveaux cas d'hypertension sont causés par la pollution. Tout comme 18.000 AVC et 14.000 nouveaux cas de diabète de type 2. Les responsables sont les particules fines et le dioxyde d'azote, un gaz toxique issu des pots d'échappement et qui perturbe l'organisme. C'est en tout cas ce qu'explique Sylvia Médina, épidémiologiste à Santé Publique France.

"Les particules fines pénètrent très profondément dans les voies respiratoires, peuvent traverser les parois alvéolaires dans la circulation sanguine. Et c'est pour cela que ces particules peuvent aller dans les organes cardiovasculaires ou neurologiques."

Et cette pollution engendre des dépenses de santé qui coûtent chaque année 16 milliards d'euros à la France. Améliorer la qualité de l'air permettrait de faire de grandes économies et avoir moins de malade. 54.000 nouveaux cas d'hypertension seraient évités grâce à une réduction de la pollution, et 503 millions d'euros pourraient être économisés. Pour cela, des mesures impopulaires doivent être prises comme la réduction drastique du trafic routier.