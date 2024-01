L'espérance de vie est en hausse en France et atteint pour la première fois la barre des 80 ans pour les hommes

Plus d'habitants, moins de bébés et une espérance de vie en hausse. Dans son bilan démographique pour l'année 2023, l'Insee indique que l'espérance de vie continue à augmenter et qu'elle dépasse même pour la première fois les 80 ans pour les hommes.

L'espérance de vie des hommes atteint, pour la première fois, 80 ans

Pour l'année 2023, l'espérance de vie à la naissance s'établit à 85,7 ans pour les femmes, soit une augmentation de 0,6 an et à 80 ans pour les hommes, en hausse de 0,7 an, une première. L'Insee précise que l'espérance de vie progresse moins vite pour les femmes que pour les hommes depuis le milieu des années 1990, réduisant ainsi l'écart entre les deux sexes.

21,5% des habitants ont plus de 65 ans

Conséquence, le vieillissement de la population s’accélère. Au 1er janvier 2024, 21,5% des habitants avaient 65 ans ou plus tandis que les moins de 15 ans représentaient eux 17% de la population. Une proportion qui augmente depuis plus 30 ans, pointe l'Insee voyant les générations du baby-boom arriver à ces âges. Les personnes âgées d'au moins 75 ans représentent une personne sur dix (10,4 %) et leur nombre augmente.

Au 1er janvier 2024, la France comptait 68,4 millions d'habitants, soit 0,3% de plus que l'an dernier. Une augmentation limitée par une baisse marquée de la natalité : 678.000 bébés sont nés l'année dernière, soit 6,6% de moins que l'année précédente, le faible nombre de naissances sur un an depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.