Pourquoi la natalité française enregistre-t-elle une nette baisse en 2023 ?

DÉCRYPTAGE

En matière de natalité, les politiques publiques jouent un grand rôle. L’origine de la crise démographique remonte aux années de présidence de François Hollande. C’est au cours de son mandat, que le congé parental a été réformé. Le niveau de l’indemnité et la durée ont été abaissés.

C’est aussi au cours de son mandat que le quotient familial a été réduit et avec lui l’avantage fiscal lié à l’arrivée d’un enfant. C’est encore au cours de son mandat que l’universalité des allocations familiales a pris fin. Alors qu’elles étaient versées à partir de deux enfants à charge à toutes les familles, le montant de ces aides a été modulé en fonction des revenus.

Des mesures négatives de politique familiale amènent à une fécondité basse

"Lorsque l’on étudie la fécondité en France au fil des différentes décennies, on voit une corrélation extrêmement bonne entre les évolutions de la politique familiale et de la fécondité", explique le démographe Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne et président de la revue Population et avenir. Autrement dit, lorsqu’il y a eu des mesures négatives de politique familiale, la fécondité a baissé.

Ces décisions ont joué sur le niveau de vie des potentiels parents et à cela se sont ajoutés deux autres sujets : le logement et les places en crèche. "Avec la forte diminution des dotations de l’État aux collectivités, ces collectivités – elles ne le crient pas sur les toits – ont dû investir beaucoup moins", complète Gérard-François Dumont.

Un recul des naissances de plus de 10 % en 10 ans

Mais alors pourquoi le sujet ne fait pas l’objet d’un plan du gouvernement ? Il se serait passé la même chose en politique familiale qu’en politique énergétique. "La France avait une bonne politique énergétique, une énergie pas chère et a décidé qu’il fallait liquider cette politique en diminuant considérablement le nucléaire et les prix ont rapidement augmenté. La France avait des résultats en matière de politique familiale enviés par les autres pays, mais lorsqu’on fait des économies de politique familiale, cela se traduit par des dépenses plus élevées en matière de politique sociale", détaille le démographe.

Ces 10 dernières années, les naissances ont reculé de plus de 10 %. Rien que sur les onze premiers mois de l’année 2023, la natalité est en baisse de 7%.