Les tests de dépistage rapide du Covid bientôt déremboursés

Le gouvernement prévoit de ne plus rembourser les tests de dépistage rapide du Covid-19 réalisés en pharmacie, mais de maintenir la prise en charge des tests qui détectent les angines, a indiqué à l'AFP la direction générale de la santé. "Les pharmaciens pourront continuer à réaliser des Trod (tests rapides d'orientation diagnostique, NDLR) Covid en officine, tout comme fournir des autotests, à la demande des patients, mais ces derniers ne seront plus pris en charge par l'Assurance maladie", indique la direction générale de la santé (DGS) dans un message transmis à l'AFP.

En revanche, les tests rapides qui vérifient la nature bactérienne ou virale des angines, réalisés dans les officines "sont pris en charge depuis juin 2024 et le demeurent", ajoute la DGS. "Contrairement aux tests de dépistage du Covid-19, ils permettent d'indiquer à l'officine la prescription d'un antibiotique et participent à ce titre aux mesures de bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance", souligne cette entité du ministère de la Santé.

Une prescription médiale désormais nécessaire pour se faire rembourser

Pour les personnes vulnérables à risque de développer une forme grave, comme les personnes âgées ou en affection longue durée, "le recours à un test RT-PCR du Covid-19 est recommandé, pour confirmer le virus en cause" mais "une prescription médicale est dans ce cas nécessaire pour permettre le remboursement". Ces modifications "n'interviendront qu'après la période épidémique dans laquelle nous nous trouvons actuellement", avec notamment, une forte circulation de la grippe cet hiver.

Les tests antigéniques Covid-19 sont les seuls Trod des infections respiratoires aiguës aujourd'hui remboursés (16,50 euros), et avec eux les tests combinés Covid/grippe et Covid/VRS, virus à l'origine de la bronchiolite. Les Trod viennent en complément des tests RT-PCR pour détecter une infection au Covid-19. En mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré la fin du Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale.