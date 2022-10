Covid : pourquoi les biologistes vont cesser d'alimenter le fichier des tests de dépistage

Les biologistes ont décidé de ne plus alimenter jeudi le fichier national des tests de dépistage du Covid-19. La raison de leur colère tient dans une disposition prévue dans le budget de la Sécurité sociale, actuellement en débat au Parlement, qui veut leur imposer 250 millions d'euros d'économies par an. "À partir de demain (jeudi) 00H01 jusqu'à mardi soir, minuit, l'idée est de faire un black-out total sur les résultats qui sont transmis à Santé publique France et à la Cnam en ce qui concerne les résultats du SI-DEP", détaille François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes au micro d'Europe 1.

"C'est-à-dire que nous transmettons aux patients leurs résultats ainsi qu'aux médecins, mais on fait un black-out total sur les données qui sont transmises à l'État", explique-t-il.

"L'État nous demande 250 millions d'euros"

Les biologistes ont donc choisi de bloquer le suivi de l'épidémie de Covid-19, alors qu'une légère recrudescence était observée. "L'État et le gouvernement nous demandent de rendre 250 millions d'euros", avance François Blanchecotte. "Nos tarifs de biologie courante vont s'effondrer complètement", alerte le président du syndicat des biologistes.

François Blanchecotte expose : "S'il y a une baisse uniquement sur la biologie courante de façon drastique, nous serons amenés évidemment à supprimer un certain nombre de sites dans lesquels les patients peuvent venir, ce qui se reportera de toute façon vers des infirmières qui devront prélever, acheminer les prélèvements, et donc c'est ce maillage qui va disparaître."