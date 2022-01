Covid-19 : dans l'Est, les «drive tests» rouvrent pour faire face à Omicron

REPORTAGE

Devant la recrudescence des cas de Covid-19 liés au variant Omicron, les pharmacies, lieu privilégié depuis le début de la pandémie pour se faire tester, sont toutes prises d'assaut. Pour augmenter les cadences de tests, un genre de centre a été relancé par les autorités sanitaires : les "drive tests". Ceux qui le souhaitent peuvent se faire tester en restant dans leurs voitures. A Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, le "drive test" a rouvert ce lundi matin sur le parking du stade Marcel-Picot.

Au volant de sa voiture, Manon, qui habite à quelques kilomètres du centre de test, n'a qu'à baisser sa vitre pour se faire dépister. "J'étais dans une pharmacie. Ils m'ont dit qu'ils ne prenaient pas à midi et ils m'ont conseillé d'aller au stade parce qu'ils faisaient du drive. Je trouve ça très pratique parce qu'on ne sort pas de la voiture. S'il fait froid en ce moment, ne pas sortir, c'est très bien." Peggy, une mère de famille venue se faire dépister avec sa fille, ajoute : "Aux laboratoires, il faut faire la queue. Là, c’est plutôt bien et en plus, il n’y a personne !"

Une attente au chaud qui limite les contaminations

Ce drive version Covid propose des tests antigéniques, des tests PCR et même salivaires pour les enfants . L'objectif, pour son responsable Thierry Pechey, c'est de désengorger les autres centres de dépistage. "Il suffisait de passer devant les pharmacies ou les labos ces derniers temps pour voir que la queue était parfois très longue. Dans la voiture, on limite au maximum les contaminations entre les professionnels et entre les personnes entre elles. Et attendre dans une voiture, c'est quand même plus agréable que d'attendre pendant des heures dans une file d'attente dehors", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Pour l'instant, ce tout nouveau drive n'est pas encore pris d'assaut. C'est aussi un avantage. Pour la première journée, une centaine de tests ont tout de même déjà été effectués.