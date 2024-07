Jusqu'à 38 degrés ce mercredi : quels conseils pour lutter contre la canicule ?

Partout en France, l'été s'est bien installé et avec lui, une vague de chaleur avec des températures grimpant jusqu'à 38 degrés ce mercredi. Les prochains jours, les températures descendront mais il faudra tout de même composer avec des températures au-dessus de 30 degrés. Face à cet épisode caniculaire, voici quelques conseils pour supporter la chaleur plus facilement.

Arrêtez les douches froides

Premier conseil : prenez des douches tièdes et non froides ! Face à l'eau fraîche, le corps produit de la chaleur pour tenter de rester à 37 degrés. Vous pouvez aussi vous mouiller la peau, sans vous sécher, puisque les gouttelettes vont permettre à la chaleur de votre corps de s'évaporer.

Au moins six verres d'eau par jour

Pensez évidemment à boire même quand vous n'avez pas soif. Au moins six verres d'eau dans la journée et adaptez également votre alimentation, conseille le médecin Franck Mignot. "Un déjeuner avec des légumes, pas très riche et pourquoi pas un goûter avec du melon, quelque chose qui n'est pas calorique mais rafraîchissant. Surtout, évitez les repas lourds et gras, ceux-ci vont aggraver le coup de chaleur et puis, fuyez l'alcool", recommande-t-il.

Une bouteille d'eau congelée pour rafraîchir l'air de votre intérieur

On oublie donc le rosé, avec des glaçons, qui va accentuer la déshydratation, tout comme le thé et le café. Essayez aussi de garder votre logement frais. Pour cela, fermez les volets et placez des draps mouillés sur vos portes. Une bouteille d'eau congelée devant le ventilateur permet aussi de rafraîchir l'air de votre intérieur.