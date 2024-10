Journée nationale de la qualité de l'air : quels sont les gestes à adopter pour avoir un intérieur sain ?

À l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air, ce lundi 14 octobre, Europe 1 revient sur un constat alarmant : l'air intérieur est cinq à neuf fois plus pollué que l'air extérieur, d’après l’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs (OQEL). Chaque année, la pollution de l’air intérieur engendre 20.000 décès et plus de 28.000 cas de maladies graves chaque année. Mais qu'est-ce qui pollue l'air et quels sont les gestes à adopter pour avoir un intérieur sain ?

Attention aux produits ménagers

Le tabac est l'une des causes de pollution intérieure. Et si on y pense moins, le fait de nettoyer sa maison ou d’étendre une machine dans son salon peut aussi être problématique, comme l'explique François Le Guillou, pneumologue et président de l’association Santé respiratoire. "Tous les produits ménagers, tous les désinfectants, les sprays, sont des irritants pour les voies respiratoires. Le séchage du linge à l'intérieur dégage énormément d'humidité, les bougies, l'encens, tout ça, c'est source de pollution", détaille-t-il.

Il y a aussi des plantes qui cachent de la moisissure et ce n'est pas sans conséquences sur votre santé. "Ça fait vraiment le nid du développement d'allergies, voire d'asthme, de rhinite. Donc ça, c'est parfaitement connu", assure-t-il. Cela peut aussi aggraver l'état des personnes qui sont atteintes de problèmes cardiaques ou de cancers.

Trois gestes simples

Pour garder un air intérieur sain, trois gestes simples : aérer minimum 10 minutes par jour, ventiler votre logement (donc pensez bien à nettoyer votre VMC), et faites ramoner votre cheminée ou chaudière chaque année, idéalement avant l'hiver.