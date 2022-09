Journée mondiale d'Alzheimer : «Ça fait mal de voir son mari diminué»

Cette maladie concerne plus d’un million de personnes en France et plus de 30 millions à travers le monde. Pourtant, il n'existe aucun traitement face à la maladie d’Alzheimer dont c’est la journée mondiale ce mercredi. Pour les patients, comme pour leurs proches, il faut faire avec les conséquences de cette maladie neurodégénérative : les oublis répétés, les problèmes d’orientation, les troubles des fonctions exécutives (projeter, organiser, ordonner dans le temps, avoir des pensées abstraites) ou encore des troubles du langage. À 79 ans, Gisèle épaule son mari François au quotidien.

Une maladie décrite pour la première fois en 1906

Avec patience et courage, Gisèle aide son mari François, atteint par la maladie d'Alzheimer même si elle reconnaît que les "débuts ont été difficiles". Son époux, lui, admet être "incapable de donner les dates de naissance de ses enfants". "Je vais vous donner l'âge, quelquefois je me souviens plus de leur prénom, ce n'est pas facile", confie-t-il. François se dit déboussolé de voir son épouse s'occuper de tout. "Elle a beaucoup de choses à faire", observe-t-il. "Je reconnais que je gère absolument tout, tout ce qui concerne la maison", continue Gisèle. L'homme parvient tout de même à se rendre au marché et à faire les courses, avec "une liste précise".

Décrite pour la première fois en 1906 par le médecin allemand Alois Alzheimer, cette maladie "neurodégénérative" conduit à une détérioration progressive des capacités cognitives jusqu'à aboutir à une perte d'autonomie du malade.

"Nous continuons à vivre"

"Quand même, une fois, je t'ai perdu", lui lance Gisèle qui se souvient de ce moment douloureux. "J'ai pris contact très rapidement avec l'association France Alzheimer. L'association organise des groupes de parole. La psychologue, qui est avec nous, nous donne aussi des clés pour s'en sortir. Mais c'est vrai que ça fait très mal de voir son mari diminué", murmure-t-elle. "Je ne fais pas trop de projets à long terme. J'essaye de continuer à aller au théâtre, au cinéma. Nous continuons à vivre", témoigne-t-elle.

Le nombre de personnes atteintes devrait être multiplié par trois d'ici à 2050

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 55 millions de personnes dans le monde souffrent de démence, un ensemble dont la maladie d'Alzheimer est la forme la plus répandue : cette dernière représente 60 à 70% des cas de démence, soit plus de 30 millions de malades. Le nombre de personnes atteintes devrait être multiplié par trois d'ici à 2050, à cause d'une croissance des cas dans les pays à revenu faible et intermédiaire, selon l'OMS.