INFO EUROPE 1 - Six Français sur dix angoissés par l'idée de devenir un jour dépendants

La question est en passe devenir un sujet majeur d'inquiétude. Selon une étude Opinion Way*, révélée par Europe 1 mercredi matin, 59% des Français se déclarent stressés à l'idée de devenir dépendants.

"Qui sait ce que nous réserve l'avenir ?"

"Ça m'inquiète, parce que je ne sais pas qui va s'occuper de moi", témoigne Maria, 69 ans. Elle et son mari n'évoquent pas trop le sujet avec leurs enfants, reconnaissant l'existence d'un "tabou". "Je ne sais pas si j'aurai des ressources pour faire face aux besoins qu'on aura", souffle-t-elle.

Une perspective préoccupante pour les personnes âgées uniquement ? Pas forcément. À l'autre bout du spectre, Agathe, 18 ans, étudiante à Paris, n'est pas insensible à la question de la dépendance : "Qui sait ce que nous réserve l'avenir ?", s'interroge-t-elle.

1,3 million de personnes en perte d'autonomie

La jeune femme se montre toutefois assez optimiste : "Je suis entourée d'une famille, j'entoure mes grands-parents aussi. Ça me semble normal d'être, un jour, à mon tour entourée, ça ne me fait pas peur."

En France, 1,3 million de personnes sont en perte d'autonomie aujourd'hui. Mais l'arrivée des générations nombreuses du "baby-boom" dans le grand âge à partir de 2030 devrait accélérer la tendance. En 2050, le nombre de personnes dépendantes aura doublé.

*Sondage Opinion Way réalisé auprès de 1.018 Français de 18 ans et plus pour le compte de la société Ouihelp, qui fournit des aides à domicile pour les personnes dépendantes.