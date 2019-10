Stéphanie a dû arrêter son travail pour s'occuper de sa fille, hyperactive : "Je me suis sentie complètement perdue"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

En France, entre 8 et 11 millions de personnes sont considérées comme des aidants, d'après les estimations. Leur quotidien ? S'occuper d'un proche en situation de handicap ou de dépendance, au prix, souvent, d'importants sacrifices. À partir de l'année prochaine, les aidants qui doivent momentanément arrêter de travailler pourront toucher une indemnisation versée par l'Etat pendant une durée de trois mois. Stéphanie, maman de Pauline, une petite fille de huit ans hyperactive et qui souffre de troubles de l'attention, a témoigné sur Europe 1 des difficultés auxquelles sont confrontés les aidants.

"Je me suis sentie complètement perdue"

"Notre vie a basculé quand notre fille a eu six ans et que nous avons eu un diagnostic officiel", raconte Stéphanie, qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de sa fille. "Je me suis sentie complètement perdue. Après le diagnostic, que fait-on ? On n'est pas accompagnés, comme c'est un trouble invisible. On doit sensibiliser, informer les enseignants, proposer nous-même des aménagements scolaires. Il faut se battre tous les jours pour que la différence de notre enfant soit compensée. Notre rôle c'est pourtant d'être maman, ce n'est pas de faire tout ça."