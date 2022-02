Hygiène bucco-dentaire : cinq conseils pour avoir des gencives saines

La gencive est l'écrin de nos dents. Elle fait partie des tissus parodontaux, les tissus de soutien de la dent. Elle a donc un rôle de soutien et un rôle de protection. La gencive agit comme une barrière contre les micro-organismes qui pourraient pénétrer plus profondément dans les tissus parodontaux. La couleur de la gencive est un indicateur de bonne santé. Elle doit varier entre le rose pâle et le rose corail.

Une gencive rouge est une gencive enflammée et une gencive blanche, gencive infectée. Comment faire pour en prendre soin au quotidien ? Invité dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, le docteur Never, chirurgien-dentiste, livre cinq conseils pratiques pour avoir une bonne hygiène gingivale.

Utiliser une brosse à dents souple

Les brosses à dents souples sont idéales pour les gencives sensibles. Elles vont permettre d'aller entre la gencive et la dent pour éliminer la plaque.

Utiliser du dentifrice fluoré

Un dentifrice au fluor aide les gencives à rester saines. Le fluor est en effet réputé pour renforcer l’émail, protéger des attaques acides et éviter les caries dentaires. Il favorise aussi la reminéralisation des dents.

Se brosser les dents deux fois par jour

C’est le minimum requis pour assurer une bonne hygiène bucco-dentaire. Idéalement, il faut se brosser les dents après chaque repas afin d’éliminer tous les résidus alimentaires

Nettoyer les espaces interdentaires

Il est très important de nettoyer les espaces entre les dents. Vous pouvez utiliser des brossettes, du fil ou de la soie dentaire. Ce geste permet de retirer la plaque dentaire et les résidus alimentaires qui se cachent entre les dents. Ils sont hors de la portée de la brosse à dents.

Arrêter de fumer

La fumée et la nicotine augmentent la prolifération des bactéries dans la plaque dentaire. La nicotine a aussi un l'effet vasoconstricteur, qui va faire supprimer le signal d'alerte. La gencive ne saigne pas. Les fumeurs laissent donc souvent évoluer leur maladie parodontale.