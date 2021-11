Huit bons conseils pour avoir de beaux cheveux en hiver

DÉCRYPTAGE

Chaque année, c'est la même histoire : avec le retour du froid et de l'hiver, les cheveux perdent de leur superbe et deviennent ternes, voire secs et cassants. Au point de tomber, comme les feuilles des arbres. Mais pour contrer cette "chute de cheveux saisonnière", il existe des petites astuces et des traitements utiles, que dévoile lundi dans Bienfait pour vous Éléonore Vincent, responsable du développement de la marque Elenature, qui a lancé une gamme de produits capillaires bio.

1 - Après chaque shampooing, un après-shampooing !

"Il faut vraiment chouchouter les cheveux au maximum en leur apportant des soins hydratants et nourrissants, pour leur apporter force et brillance. Je préconise vraiment d'effectuer un après-shampooing après chaque shampooing. Ça va vraiment permettre de lisser, protéger la fibre capillaire et faciliter le démêlage pour limiter la casse."

2 - Méfiez-vous de l'eau

"L'eau, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du cheveu. Pour ralentir et diminuer le temps de séchage avec un sèche-cheveux, on commence par appliquer une serviette en microfibre, qui va permettre d'absorber beaucoup plus rapidement l'eau présente dans les cheveux. Ensuite, on va appliquer un soin thermo-protecteur qui va venir vraiment faire bouclier contre les appareils qui sont trop chauds."

3 - Sèche-cheveux, le (bon) mode d'emploi

"On n'utilise pas son sèche-cheveux à pleine puissance, ni trop fort afin de ne pas fragiliser la fibre et d'éviter un dessèchement trop accéléré. On se sèche à température moyenne ou à froid, surtout pas la tête en bas. Si vous avez vraiment les cheveux longs, vous pouvez accentuer ce phénomène de nœuds et plus facilement emmêler vos cheveux. On va vraiment diffuser la chaleur à partir du cuir chevelu jusqu'aux pointes pour lisser la fibre capillaire."

4 - L'huile contre le froid

"Contre le froid, je vous conseille d'appliquer un petit sérum, une petite huile végétale, sur vos longueurs qui va permettre de lisser la fibre et de la protéger. Il ne faut pas en mettre des tonnes."

5 - Ne négligez pas le cuir chevelu

"On va pouvoir avoir de beaux cheveux en stimulant le cuir chevelu, car le cheveu est relié au niveau du cuir chevelu par des vaisseaux sanguins. Et c'est via les vaisseaux sanguins que sont apportés tous les nutriments. Une fois que le cuir chevelu est stimulé, l'apport en nutriments va être facilité. Vous pouvez faire un auto-massage en appliquant donc vos doigts sur votre cuir chevelu, en effectuant des petits massages circulaires."

6 - Les fourches gagneront la bataille (mais pas la guerre)

"L'hiver, nos cheveux sont vraiment plus sujets aux frottements de par nos écharpes et nos cols, ce qui peut générer des fourches. Quand la fourche est installée, il n'y a pas de solution miracle. On peut colmater nos fourches de façon extérieure mais je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour chez le coiffeur."

7 - Un bon brossage pour de beaux cheveux

"Le brossage est un peu délaissé, mais c'est hyper important. Déjà, le matin, on se brosse les cheveux pour lisser la fibre capillaire et apporter du volume et de la brillance. Et le soir, c'est hyper important pour retirer tout l'excédent de pollution ou de poussière qu'on a pu accumuler durant la journée. On utilise une brosse à poils naturels. On commence par les pointes pour faciliter le démêlage et après, on remonte progressivement."

8 - Des remèdes contre l'électricité statique

"En hiver, le cheveu est plus sec parce qu'il est moins hydraté. Il va perdre l'hydratation naturelle qui est présente dans les cheveux. Cela va favoriser l'électricité statique. On peut se faire par exemple, de petites coiffures ou une attache, mais très légère pour ne pas casser la fibre. On peut s'appliquer une brume hydratante pour lisser et apporter de l'hydratation aux cheveux."