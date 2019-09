Comment stopper la perte de cheveux ?

Vous perdez vos cheveux et vous ne savez pas comment endiguer la chute ? Ghislaine Beilin, médecin esthétique et vice-présidente du syndicat des médecins esthétiques, invitée de Sans Rendez-vous sur Europe 1, présente plusieurs solutions, dont la greffe de cheveux synthétiques. Une méthode venue d’Israël et qui est autorisée depuis juillet en Europe.

Les problèmes de cheveux, ça concerne plutôt les hommes ou les femmes ?

"Les deux sont concernés, bien que ça se voit un peu plus chez les hommes parce qu’ils ont déjà les cheveux courts. Ils vont même avoir tendance à se raser complètement. Les femmes qui portent des cheveux longs elles vont plutôt utiliser des perruques.

De nombreux facteurs expliquent cette perte de cheveux. C’est le bulbe pileux, la racine du cheveu, qui est affecté en raison de carences en vitamines, de carences en fer, de problèmes thyroïdiens, et même parfois après la grossesse chez la femme. Le vieillissement joue aussi son rôle. Le manque de renouvellement cellulaire est inéluctable. Toutes nos cellules-souches qui sont censées refaire du cheveu fonctionnent au ralenti, donc il faut les rebooster."

Avant de penser à la greffe, existe-t-il des traitements pour faire face à la perte de cheveux ?

"La première étape, ce sont les compléments nutritionnels si on a des carences. Il y a aussi des régimes qui ne favorisent pas la repousse. Sinon, pour stopper la chute des cheveux, il y a un médicament : le Minoxidil. On l’applique sur les cheveux, les hommes l’utilisent très facilement. Ça stoppe la chute, mais ça ne fait pas repousser les cheveux."

Justement, pour aider la repousse, il existe la mésothérapie. En quoi cela consiste ?

"C’est une technique d’injection locale. On va mettre des vitamines au niveau des cheveux pour stimuler directement la cellule du cuir chevelu. En termes de prix, on peut aller à 200 euros la séance, pour dix séances étalées sur plusieurs mois."

Il y a aussi la greffe de cheveux, les implants capillaires. Comment cela fonctionne ?

"Un chirurgien vous prélève vos propres cheveux dans des zones dont on sait qu’elles ne vont pas perdre en densité, généralement au-dessus de la nuque. On les découpe et on les réimplante là où on manque de cheveux. Ça permet de redensifier et c’est très efficace. C’est certainement la meilleure technique. L’inconvénient est qu’il faut raser et c’est pour cette raison que les implants sont principalement utilisés chez les hommes."

Si la greffe se déroule le matin, peut-on retourner au travail dans l’après-midi ?

"En une matinée, on va greffer plusieurs cheveux à la fois. Pour 2.000 cheveux, il va falloir compter quatre heures, avec un coût autour de 5.000 euros. Si on décide de greffer sur le crâne les cheveux un par un, il faudra compter huit heures. Après l’opération, la tête aura doublé de volume, il y aura des bandages, des points rouges et souvent un gros pansement progressif. Mieux vaut prendre quelques jours de vacances…"

Il existe une nouvelle technique autorisée depuis juillet en Europe : la greffe de cheveux synthétiques. Qu’est-ce que c’est ?

"Il faut savoir qu’il y a des patients à qui on ne peut pas faire de greffe de leurs cheveux. L’idée est donc de mettre des cheveux de synthèses. Des chercheurs israéliens ont mis au point une méthode de haute technologie pour faire des millions de croches miniaturisées et y accrocher dessus des cheveux synthétiques (du fil de nylon de suture). Les cheveux sont glissés dans des aiguilles et tout est automatisé et réalisé sous anesthésie locale. Les coiffeurs ne font pas la différence.

Il n’y a pas de risques de rejet, la greffe synthétique marche très bien. C’est beaucoup plus rapide que la greffe de cheveux traditionnels, il n’y a pas d’effets secondaires et surtout la résistance est bien plus supérieure à celle des cheveux traditionnels. Mais le prix est élevé, il faut compter dix euros pour un seul cheveu."