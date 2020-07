Hôpital : l'enveloppe pour les salaires des soignants portée à 7,5 milliards d'euros

Le gouvernement a proposé, mardi, dans le cadre du "Ségur de la santé" une enveloppe supplémentaire de 1,1 milliard d'euros pour les personnels hospitaliers paramédicaux, portant à 7,5 milliards la somme prévue pour leurs rémunérations, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex.

"En amont de la conclusion du Ségur de la Santé, j'ai ouvert la réunion de négociation avec les personnels paramédicaux. J'ai annoncé une enveloppe de 7,5 milliards d'euros, et insisté pour que les questions d'emploi soient également intégrées à la négociation", a écrit Jean Castex sur Twitter.

Une ultime session de négociation avec les syndicats

Le Premier ministre a fait cette annonce lors d'une nouvelle réunion avec les syndicats de la fonction publique hospitalière, mardi soir, au ministère de la Santé. Sa présence lors de cette ultime session de négociation n'était pas prévue. Selon l'entourage de Jean Castex, "le Premier ministre a montré son engagement" envers les soignants en venant participer à cette rencontre. Le Premier ministre a par ailleurs amené "un élément nouveau", à savoir le fait que "cette négociation ne doit pas concerner que la question des salaires mais doit s'élargir à la question de l'emploi", a-t-on souligné.

Le gouvernement avait initialement annoncé une somme de six milliards d'euros dans le cadre du "Ségur de la santé" pour améliorer les salaires des personnels paramédicaux (aides-soignants, infirmiers...) et non médicaux (agents hospitaliers). Face aux critiques des syndicats, une première rallonge de 400 millions d'euros avait cependant été proposée, sans satisfaire les organisations syndicales, qui réclament une hausse de salaire de 300 euros net pour tous les personnels. Cette enveloppe globale ne concerne pas les médecins hospitaliers et les internes ou étudiants en médecine, qui font l'objet de négociations spécifiques. Pour ces derniers, le gouvernement a promis à ce stade une enveloppe de 600 millions d'euros.