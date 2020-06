Hôpital : appel à une "journée d'action nationale" le 16 juin

Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé jeudi "les personnels et les usagers à se mobiliser le 16 juin", afin que le gouvernement "prenne en compte l'ensemble de leurs revendications", en plein "Ségur de la santé".

>> EN DIRECT - Suivez l'évolution de la situation jeudi 4 juin

Évoquée depuis plusieurs semaines, la date est à présent confirmée : le 16 juin sera "une journée d'action nationale d'initiatives et de grève", ont indiqué dix organisations dans un communiqué. Cette coalition inclut quatre des cinq principaux syndicats de la fonction publique hospitalière (CGT, FO, SUD, Unsa) et les deux collectifs (Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux) en pointe depuis plus d'un an dans les grèves et manifestations.

Ils demandent une "revalorisation générale des salaires"

Ils réclament notamment une "revalorisation générale des salaires", un "plan de recrutement", un "plan de formation" et "l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits".

Dénonçant "les non prises en compte" de leurs demandes par le gouvernement, ils affirment que "les professionnels ne se contenteront plus de belles promesses et de demies mesures". Cette mobilisation aura lieu en plein milieu du "Ségur de la santé", lancé par l'exécutif le 25 mai et censé aboutir d'ici mi-juillet afin de concrétiser le "plan massif d'investissement et de revalorisation" annoncé fin mars par Emmanuel Macron.