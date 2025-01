Grippe : pour le patron de l'AP-HP, il faut «remettre l'accent sur la vaccination»

Alors que les hôpitaux parisiens ont enregistré un déficit plus grand que prévu, le directeur général de l'AP-HP Nicolas Revel a déclaré ce mardi 14 janvier que la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière ne battait pas encore son plein, malgré la nécessité. Il a appelé les Français les plus vulnérables à se faire vacciner.

"Il faut remettre l'accent sur la vaccination", notamment chez les plus vulnérables et les plus âgés, a plaidé mardi le directeur général de l'AP-HP Nicolas Revel face à l'épidémie de grippe, sans toutefois se prononcer sur une obligation pour les soignants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'AP-HP va mieux mais son déficit se creuse

Une couverture vaccinale jugée trop "faible"

"La pression reste encore assez forte dans nos services et dans beaucoup d'autres régions (...), il est encore temps d'aller se faire vacciner", a souligné Nicolas Revel, interrogé sur France Inter.

L'épidémie de grippe saisonnière, qui dure habituellement dix à douze semaines, s'est intensifiée début janvier, avec des hospitalisations d'un niveau "exceptionnellement élevé" comparé aux saisons précédentes, a souligné la semaine dernière Santé publique France. Le nombre de décès en lien avec la grippe, principalement chez les plus de 65 ans, a grimpé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il faut remettre l'accent sur la vaccination et notamment des personnes âgées et des personnes vulnérables", a souligné Nicolas Revel.

Si la couverture vaccinale devrait "être un peu meilleure que l'an dernier", elle demeure "faible" avec quelque 10,3 millions de doses anti-grippe distribuées jusqu'ici, selon les chiffres avancés par le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France Philippe Besset.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Concernant le taux de vaccination du personnel soignant, il est sur cet hiver 2024 de 19% pour l'AP-HP, a indiqué mardi Nicolas Revel, chiffre qui est "à peu près le chiffre national". Interrogé sur un possible retour d'une obligation vaccinale pour les soignants, le ministre chargé de la Santé Yannick Neuder avait estimé vendredi dernier que "la question se posera" à l'avenir.

"Au delà d'une obligation, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on reprenne la question de la vaccination dans notre pays de manière générale", a estimé pour sa part Nicolas Revel.