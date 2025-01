L'AP-HP va mieux mais son déficit se creuse

© Arnaud Le Vu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

© Arnaud Le Vu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Article Suggestions

Un bilan encore plus sombre qu'anticipé pour les hôpitaux parisiens. Nicolas Revel, directeur général de l'AH-HP, a annoncé ce mardi 14 janvier que le déficit des hôpitaux de Paris s'était plus creusé que prévu en 2024, notamment du fait de la crise de l'inflation en France et de la non-compensation de l'Etat.