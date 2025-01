Grippe : l'épidémie s'intensifie encore, annonce Santé publique France

L'épidémie de grippe s'intensifie encore en France, notamment chez les enfants. C'est en tout cas ce qu'annonce ce mercredi Santé publique France dans un bilan hebdomadaire. Chez les plus petits, les hospitalisations sont particulièrement fréquentes. L'agence rappelle également que la mortalité reste élevée chez les adultes.

L'épidémie de grippe, déjà très marquée depuis plusieurs semaines en France, s'est encore accélérée ces derniers jours, a signalé mercredi l'agence de santé publique, soulignant que les enfants sont exceptionnellement touchés. La semaine achevée le 26 janvier a été marquée par une "forte intensification de l'épidémie dans l'Hexagone", a résumé Santé publique France dans un bilan hebdomadaire.

La circulation du virus est à un niveau sans précédent

La grippe circule cet hiver à un niveau sans précédent depuis plusieurs années, profitant en particulier de la circulation conjointe de plusieurs souches du virus. De nombreux hôpitaux ont déclenché des plans blancs pour mieux réagir à l'afflux de patients, et les autorités sanitaires ont prolongé la campagne de vaccination antigrippale, jugeant insuffisante la couverture vaccinale.

C'est dans ce contexte déjà lourd que l'agence de santé publique a annoncé ce mercredi que la situation s'aggravait encore et se montrait désormais préoccupante chez les enfants, une tranche d'âge qui risque normalement moins de complications que les plus âgés.

Les derniers jours ont été marqués par une "activité exceptionnellement élevée chez les enfants", souligne Santé publique France. Chez les plus petits, surtout, les hospitalisations sont particulièrement fréquentes. Pour les plus de quatre ans, environ un dixième d'entre elles sont liées à la grippe, une proportion jamais vue ces dernières années.

Les plus de 65 ans majoritairement touchés

Reste que l'épidémie s'accélère dans toutes les tranches d'âge et que ce sont bien les adultes qui enregistrent toujours une mortalité particulièrement élevée. "La part des décès avec une mention de grippe parmi les décès certifiés électroniquement (reste) très élevée par rapport aux épidémies précédentes", avec environ 7% des morts associées à la grippe, selon l'agence de santé publique.

Ces décès touchent très majoritairement les plus de 65 ans. Or, élément préoccupant, le vaccin anti-grippe semble cette année peu efficace dans cette tranche d'âge. Selon des données préliminaires, le vaccin n'est efficace qu'à 35% chez les plus de 65 ans, alors même que les autorités sanitaires essaient d'inciter le plus de personnes concernées à se faire vacciner.

"Compte tenu de la faible efficacité du vaccin contre la grippe chez les 65 ans et plus (...) l'adoption systématique des gestes barrières au sein de la population générale reste primordiale pour contribuer à limiter la circulation des virus respiratoires", conclut Santé publique France, évoquant le lavage des mains et l'aération systématique des lieux confinés.