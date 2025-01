Grippe 2025 : présente sur tout le territoire, pourquoi l'épidémie touche tout particulièrement les jeunes ? La grippe 2025 est bien installée en France, elle enflamme toutes les régions. Un virus pas plus virulent que d’habitude, mais qui touche davantage les jeunes et moins les plus de 60 ans comme à son habitude.

La France voit rouge et l'épidémie de grippe a atteint tous les territoires. Beaucoup de personnes touchées se plaignent d'une grippe plus virulente, de formes plus sévères cette saison que les précédentes, mais c'est juste une impression, car aucune donnée de gravité de virus ne ressort. En revanche, la grippe a une particularité cette année : elle touche beaucoup plus les jeunes et moins les plus de 60 ans.

Une "immunité initiale" pour les plus âgés

Ce phénomène est lié à deux choses. Tout d'abord, les plus de 65 ans sont plus vaccinés puisqu'ils font partie du public cible. Ensuite, les souches qui circulent cet hiver : le virus B, et le AH1N1 contaminent plus facilement les jeunes. Tout est une question d'immunité, explique Bruno Lina, directeur du centre national de référence sur la grippe

"Toute personne née avant 1957, la première fois qu'elle était affectée par un virus, c'était le virus H1N1", explique-t-il. "Cette immunité initiale induit une protection particulière vis-à-vis de ce type de virus. Et inversement. Ceux qui sont nés après 1957 se défendent moins bien contre le AH1N1".

Les plus jeunes, se défendent mieux contre la souche H3N1, minoritaire cet hiver. L'épidémie est encore loin d'avoir atteint son pic, il est donc encore temps de se faire vacciner. D'autant que le sérum protège contre les deux souches responsables de la flambée des cas.