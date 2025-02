L'épidémie de grippe poursuit son lent ralentissement

L'épidémie de grippe, particulièrement forte cet hiver, entame une nouvelle semaine de ralentissement et semble avoir passé son pic en France selon Santé publique France. Il est tout de même conseillé de conserver les gestes barrières, car elle reste encore virulente, surtout chez les personnes âgées.

L'épidémie de grippe, particulièrement virulente cette saison, semble avoir passé son pic en France après une nouvelle semaine de ralentissement, mais reste vive et touche toujours toutes les régions de métropole, a indiqué mercredi l'agence de santé publique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La grippe particulièrement meurtrière chez les plus âgés

"Dans l'Hexagone, malgré la poursuite de la diminution des indicateurs dans toutes les classes d'âge, l'activité grippale demeurait intense" la semaine dernière, selon un bilan hebdomadaire de Santé publique France.

L'épidémie de grippe est sévère depuis le début de l'hiver, se montrant particulièrement meurtrière chez les plus âgés et envoyant de nombreux enfants à l'hôpital. Cette situation est liée à plusieurs facteurs: trois souches du virus circulent simultanément et le vaccin s'est révélé peu efficace, en particulier chez les plus de 65 ans où son efficacité n'est désormais estimée qu'à 26%.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Grippe : ces gestes et astuces pour passer entre les gouttes

L'épidémie perd toutefois en intensité depuis début février, une situation qui s'est confirmée la semaine écoulée au 16 février, que ce soit en matière de consultations comme d'hospitalisations. Pour autant, elle reste bien active, avec un niveau d'hospitalisations qui reste "très élevé" chez les enfants.

Toutes les régions de métropole restent frappées par l'épidémie ainsi que, Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'importance des gestes barrières

Côté mortalité, la part des décès avec une mention de grippe diminue mais demeure "très élevée par rapport aux épidémies précédentes", selon Santé publique France. Parmi les 7.272 décès déclarés par certificat électronique dans la semaine du 10 au 16 février, 5% l'ont été avec une mention de grippe comme ayant provoqué ou contribué au décès, contre 5,5% une semaine plus tôt.

À lire aussi Grippe : ces raisons pour lesquelles les plus de 65 ans ne se font pas vacciner

"Compte tenu de la faible efficacité du vaccin contre la grippe chez les 65 ans et plus pour cette saison", l'adoption systématique des gestes barrières au sein de la population générale reste primordiale pour limiter la circulation des virus respiratoires.

La suite après cette publicité

Pour ce qui est des autres épidémies, la bronchiolite, qui frappe surtout les bébés, disparaît peu à peu - seule la Corse restant en situation épidémique en métropole - et le Covid circule peu.