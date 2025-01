Grippe : ces gestes et astuces pour passer entre les gouttes

L'épidémie de grippe progresse vite en France. Alors que 87 hôpitaux ont déclenché leur "plan blanc", certains gestes peuvent permettre de passer entre les mailles du filet. À Toulouse, les professionnels tentent de les rappeler, notamment auprès des publics les plus fragiles.



Courbatures, maux de têtes, fièvre... Pas de doute : la grippe est parmi nous et elle progresse vite. Dans 87 hôpitaux, le "plan blanc" a été déclenché face à l'afflux de malades dans leurs services d'urgence. Le pic épidémique, lui, devrait être atteint dans les prochains jours.

Alors, en attendant la fin de l'épisode, à Toulouse, nombreux sont ceux à avoir quelques idées pour passer entre les gouttes. Dans son cabinet en périphérie de Toulouse, le docteur Nicolas Hommer croule sous les rendez-vous avec des malades de la grippe. Pour ralentir la propagation du virus, le praticien recommande avant tout un retour aux barrières.

Gestes barrières et vaccination

"Il faut savoir reprendre tous les réflexes qu'on avait pendant la période Covid", insiste-t-il au micro d'Europe 1. "Il faut jouer le côté collectif, il faut savoir se responsabiliser, avoir son masque dans la poche, tousser dans sa manche et puis, se laver les mains très régulièrement", poursuit le médecin.

Pour lutter contre le virus, l'autre solution, c'est la vaccination. Dans la pharmacie du centre-ville toulousain, Eric Pouquet continue d'encourager ses patients à passer par la case piqûre, malgré l'arrivée imminente du pic épidémique.

"C'est encore utile"

"Celui qui veut se faire vacciner, il a raison parce qu'il sera immunisé dans dix jours. Et dans dix jours, y aura toujours des grippes contagieuses. Oui, il y a un pic, mais il y aura toujours des gens qui sont contagieux pendant encore quinze jours, trois semaines, donc on peut dire que c'est encore utile", souligne-t-il. Selon le ministère de la Santé, la vaccination permet d'éviter 2.000 décès par an en France.