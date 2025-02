Fin de la campagne de vaccination contre la grippe : bilan d'une épidémie plus virulente qu'attendue

C'est ce vendredi que prend fin la campagne de vaccination contre le Covid et la grippe, lancée en octobre dernier. Cette année, la campagne de vaccination a été prolongée, elle était censée s'arrêter le mois dernier, mais l'épidémie de grippe a été particulièrement intense et a surpris à plusieurs niveaux.

Cette année, l'épidémie de grippe a démarré très vite et très fort, avec une intensification des contaminations pendant les vacances de Noël. Les dîners en famille ont donc favorisé la circulation du virus. Par ailleurs, cette année, du plus petit au plus âgé, tout le monde a subi cette épidémie, car cet hiver, trois souches ont circulé en même temps.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un taux de vaccination faible

"Trois souches différentes, avec des cibles différentes également", explique l'épidémiologiste Philippe Amouyel. "On avait ainsi une souche que l'on dit de type A qui, elle, touchait plutôt les jeunes adultes. On avait une deuxième souche de type H3N2 qui touchait les plus de 65 ans et enfin une souche de type B, Victoria, qui, elle, affecte davantage les enfants. Donc, un chapelet qui couvre vraiment l'ensemble de la population", explique-t-il.

À lire aussi L'épidémie de grippe poursuit son lent ralentissement

Et les enfants, qui ne peuvent pas s'isoler, transmettent donc beaucoup plus la maladie. Enfin, autre explication : le faible taux de vaccination. Selon les premières estimations du nombre de vaccins vendus en pharmacie, environ la moitié des personnes appelées à se faire vacciner ont reçu une dose, loin des 75% espérés par les autorités sanitaires.