Grippe : l'épidémie s'accélère partout dans le pays, les cabinets médicaux débordés

La grippe continue de se propager en France, elle touche de plus en plus les enfants et reste encore meurtrière chez les adultes. Certains médicaments antiviraux, comme le Tamiflu et ses génériques, sont en tension ou en rupture de stock. La campagne de vaccination a été prolongée jusqu'à la fin février par les autorités sanitaires. Les médecins généralistes sont très sollicités, comme à Strasbourg.

"La plupart des gens qui sont hospitalisés pour des états grippaux ne sont pas vaccinés"

"Qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui ? J'ai des symptômes, je pense, de la grippe". Kevin, 34 ans, n'a pas échappé à l'épidémie. "J'ai mal à la tête, j'ai le nez qui est bien pris jusqu'à la hauteur des yeux. J'ai des courbatures et la nuit, j'ai très froid".

Ces jours-ci, le docteur Simon Spruch voit défiler des dizaines de patients comme lui : "Actuellement, c'est 30 à 40% des malades que je vois au quotidien qui ont la grippe et on a eu des journées où on n'avait que cela. Ça continue et ça touche beaucoup les enfants actuellement. Les salles d'attente étaient pleines, on était remplis de chez remplis du matin jusqu'au soir".

Et sa poubelle déborde de tests de dépistage de la grippe. Le médecin constate que beaucoup de patients ne sont pas vaccinés. "Certains ne veulent plus être vaccinés en disant qu'ils ont eu beaucoup de vaccins pendant le Covid. Ils veulent moins se faire vacciner même si je leur explique que c'est important. La plupart des gens qui sont hospitalisés pour des états grippaux ne sont pas vaccinés".

Le docteur Spruch espère que le pic épidémique sera bientôt atteint. En attendant pour Kevin et les autres malades, en plus des médicaments, il conseille de s'isoler, d'aérer les pièces, de porter un masque et de beaucoup se reposer.