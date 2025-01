Épidémie de grippe : le plan blanc déclenché dans plusieurs dizaines d'hôpitaux, annonce Catherine Vautrin

Face à l'épidémie de grippe, plusieurs hôpitaux ont déclenché le "plan blanc", dispositif qui permet de déprogrammer certaines opérations ou de rappeler des personnels en congés a annoncé Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi.

L'épidémie de grippe flambe-t-elle en France en raison d'un relâchement des gestes barrières et d'une vaccination insuffisante ? Ce sont des facteurs parmi d'autres, selon des professionnels de santé, qui évoquent aussi la coexistence de différentes souches de la maladie et des contacts accrus pendant les fêtes.

L'épidémie de grippe hivernale s'est intensifiée

Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a appelé à ne pas relâcher ces gestes barrières. "J'ai quelques symptômes : je mets un masque, je me lave les mains et je suis vigilant", a-t-elle indiqué appelant également les personnes concernées à se faire vacciner. "Quand on regarde les arrivées aux urgences et notamment les cas de complications, ce sont plus de 70% des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont des gens éligibles", a-t-elle ajouté.

L'épidémie de grippe hivernale, qui dure habituellement dix à douze semaines, s'est intensifiée début janvier et provoque des hospitalisations d'un niveau "exceptionnellement élevé" comparé aux saisons précédentes, a observé mercredi Santé publique France (SpF).

87 hôpitaux ont déclenché le "plan blanc"

Face à l'afflux de malades dans leurs services d'urgence, "plus d'une centaine d'établissements hospitaliers" en métropole ont déclenché un "plan blanc", a annoncé Catherine Vautrin sur Europe 1 avant que le ministère de la Santé évoque finalement 87 hôpitaux.

"Le plan blanc, c'est une mobilisation de nos hôpitaux pour gérer les urgences de façon à être en capacité de répondre aux attentes et tout de suite", a-t-elle ajouté au micro d'Europe 1. Utilisé à plusieurs reprises ces dernières années, ce dispositif permet de déprogrammer certaines opérations ou de rappeler des personnels en congés.