Fin du masque dans les lieux avec pass sanitaire : le retour des sourires au restaurant

A partir de ce lundi, vous n’êtes plus obligé de porter le masque à l’intérieur, dans les lieux où le pass vaccinal est réclamé à l’entrée. Cela concerne les cinémas, les salles de concerts, les bars, ou encore les restaurants. Même s’il faut encore montrer son QR à l’entrée des établissements, c’est déjà un soulagement pour les professionnels, comme pour les clients.

"On est contents que ça s’arrête !"

Dans la Brasserie Rive Gauche, près de la gare de Strasbourg, le premier service de midi sans masque a lieu aujourd’hui. Mais beaucoup de clients ne sont pas forcément au courant. Eric est rentré s’attabler avec son masque sur le nez. "C’est l’habitude !", dit-il en le retirant finalement. "Ça fait tellement de mois que le masque est imposé qu’on le laisse. Mais c’est une bonne chose, on est content que ça s’arrête !" sourit-il. A la table d’à côté, Jacques et Robert, qui en sont au café, confirment. "On a l’impression de revivre !", s’exclament ces habitués. "C’est une bonne chose, ça avance, ça avance doucement. Et puis c’est agréable, au moins on se voit parler. On n’est pas beaux, mais on aime quand même se voir !" concluent-ils dans un éclat de rire.

"La fin du pass vaccinal, ce sera le vrai retour à la vie normale"

Le masque n’est donc plus obligatoire pour les clients, mais également pour les employés. C’est un vrai soulagement pour Ali, le directeur de cette brasserie : "Ah c’est sûr, c’est plus agréable !" lâche-t-il. "Quand on court avec le masque, qu’on parle avec le masque, qu’on communique avec la cuisine avec le masque, qu’on communique avec les clients avec le masque, c’est embêtant" reconnaît Ali. "Mais pour moi, le jour où on enlèvera le pass sanitaire, c’est là qu’on pourra dire qu’on a gagné le gros lot, qu’on revient vraiment à la vie normale", ajoute-t-il. Ali va devoir être encore un peu patient. Le pass vaccinal pourrait être supprimé, si tout va bien, vers la mi-mars.

A noter que, pour l’instant, le masque reste obligatoire dans les transports, les commerces ou encore au bureau.