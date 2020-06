Fin des pompes à insuline Medtronic : "Une course contre la mort", s’alarment les patients

"C’est la course contre la montre, et contre la mort." 350 patients dans le monde, dont 250 en France, vivent dans l'angoisse. Tous sont diabétiques de type 1 et ont été implantés avec une pompe à insuline produite par la société Medtronic. Le géant pharmaceutique américain a annoncé la fin de la production de ce dispositif en juin 2020, le produit n'étant pas assez rentable.

"L'intérêt financier l'emporte sur la vie humaine"

Les patients, très inquiets, n'ont pas encore de solution alternative. "On n'a pas le droit de nous condamner", dénonce Sabine Guérin, l'une des patientes concernées, au micro d'Europe 1. Cela fait 25 ans qu'elle porte une pompe à insuline dans son ventre. Une renaissance à l’époque : elle a pu avoir un enfant, vivre une existence presque normale. L'arrêt de la production annoncé par Medtronic empêcherait de remplacer sa pompe à l’avenir. L’idée lui est insupportable : "Vous découvrez quelque chose qui vous permet de vivre, et là on vous dit 'finalement c’est terminé'. C’est très douloureux. C’est l’intérêt financier qui l’emporte sur la vie humaine", déplore-t-elle.

La solution que leur propose la firme Medtronic, c’est de revenir à un dispositif sous-cutanée que la plupart des patients jugent inefficace voire dangereux pour leur santé. Jean-Louis Marti est implanté depuis 18 ans. Sa pompe à insuline a stabilisé sa maladie. Il ne s’imagine plus revenir en arrière. "Les diabétiques de type 1 qui ont été implantés l’ont été par nécessité. Avant d’être implanté j’ai fait 11 comas. Je pense que si je n’avais eu ça je serais mort", raconte-t-il.Les patients en appellent au ministère de la Santé pour contraindre le géant pharmaceutique à continuer de produire des pompes le temps que d’autres entreprises du secteur mettent au point un dispositif efficace.