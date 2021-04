Fermeture des écoles et télétravail : comment protéger les enfants (et les parents) des écrans ?

Le président de la République a annoncé mercredi la fermeture des crèches et établissements scolaires pendant au moins trois semaines avec le retour de l’apprentissage à distance pour une semaine pour les élèves du primaire et deux pour les collégiens et lycéens. Et qui dit école à distance dit aussi exposition aux écrans. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé sur Europe 1 vous explique comment vous protéger, vous et vos enfants, face à cette surexposition aux écrans.

"Il est illusoire de croire que les enfants vont échapper aux écrans pendant cette période. La vraie vie est souvent un peu plus difficile et compliquée que les bons conseils qu'on peut vous donner ou que certains discours moralisateurs. Alors voici quelques astuces à appliquer facilement.

Rythme, temps calme et sorties

D’abord, essayer de garder des rythmes de coucher et de lever des enfants. Il ne faut pas trop les décaler. Pour les adolescents, en revanche, vous pouvez être plus indulgents. Pour le moment d’apprentissage, privilégiez le matin. Le temps de cerveau des enfants est plus disponible pour apprendre des choses. Au contraire, après le repas, organisez un temps calme où ils auraient le droit de regarder les écrans.

Mais le plus important reste de fixer des règles. On peut être un peu plus souple le week-end qu'en semaine, bien sûr, mais les enfants ont besoin d'un cadre pour ne pas négocier lorsque l’on perd patience. Dernière recommandation pour limiter les écrans : sortir avec vos enfants. Ils en ont besoin pour se défouler et pour augmenter leur pression de sommeil. Et donc, dormir un peu mieux à la nuit tombée. Il faut surtout accepter de ne pas être des "super parents" pendant cette période. Pendant un mois, ça va être un peu difficile certes… Mais on a une perspective de revivre un peu mieux après !

Quelques conseils pour les parents en télétravail

En ce qui concerne les écrans, ils ont une influence sur le sommeil des adultes également. Même si vous avez l'impression de bien dormir, si l’on faisait un enregistrement du sommeil, on se rendrait compte que celui-ci est malgré tout perturbé.

N’oubliez pas de vous aménager aussi un vrai poste de travail avec un écran qui serait plus à hauteur des yeux et pas vers le bas. Ça évitera la contracture des trapèzes qui vous donneront des douleurs musculaires. Un dernier conseil : appliquez la règle des 20-20. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, faites une petite pause. Elle va reposer votre cerveau et vos yeux. Sinon, l’exposition aux écrans risque de tous nous rendre myopes…"