Esprit, corps, sommeil… Les conseils bien-être de Laury Thilleman pour bien démarrer l'année

Si Noël est imminent et les fêtes du Nouvel an à l'horizon, les bonnes résolutions de 2023 commencent quant à elles à se préparer. Certains s'engageront à faire plus de sport, d'autres à avoir un cycle de sommeil plus régulier ou encore une alimentation plus saine. Des objectifs concrets, mais souvent difficiles à tenir.

Invitée de Bienfait pour vous sur Europe 1, Laury Thilleman, miss France 2011, présente ses astuces pour rester en forme dans son corps et dans sa tête toute l’année, toutes regroupées dans son livre "365 jours au top!". De la bonne respiration à la déculpabilisation, elle explique comment garder le cap, aux côtés de Lugdivine Meytre, professeure de Pilates qui a aidé à l'écriture de cet atlas du bien-être.

Prendre soin de son esprit

L'une des premières choses à faire, et surtout à maintenir dans la durée, c'est de prendre soin de son esprit. Stress, charge mentale, culpabilité… le cerveau est souvent en surchauffe. Surtout en janvier, après les fêtes de fin d'année. Pour Laury Thilleman, il faut bannir la culpabilité. "Souvent, on se dresse une liste de bonnes résolutions, et généralement au bout de trois semaines, on lâche" car c'est 'trop violent d'un coup'", explique-t-elle. "Soyez bienveillants avec vous-mêmes."

Surtout que le 2 janvier, "c'est encore l'hiver" pointe la miss France sur Europe 1. "C'est une période où, à la base, on est quand même censés hiberner comme les animaux." Pour elle, un seul mot d'ordre, "Dépêchez-vous de ralentir". Pour cela, il faut "prendre connaissance" de cet état de "rush" dans lequel on peut être. "Il faut lister ce qui est important et ce qui peut attendre. Il faut se poser, ça permet de tenir le rythme et d'éviter le burn-out", conseille celle qui a une vie bien remplie depuis son élection.

Au quotidien, la journaliste et autrice conseille également de bien respirer. Une astuce qui peut paraître bête, mais qui s'avère vitale. "En inspirant et expirant, on va avoir l'impression de chasser notre stress, notre angoisse du moment. En faisant cela ne serait-ce que dix fois, ça va vous permettre de redémarrer votre journée sur le bon pied."

Se réapproprier son corps

Bien démarrer sa journée, c'est également se recentrer avec son corps, pointe Laury Thilleman. Si "une bonne posture" est essentielle, ou encore "trouver une activité qui nous correspond à 100%", des petites routines peuvent être mises en place dès le matin. C'est ce qu'explique Lugdivine Meytre au micro d'Europe 1. "Le matin, qu’est-ce que je peux faire pour me mettre dans ma peau ? Du stretching par exemple." Contrairement aux idées reçues, "pas besoin d'être souple pour s'y mettre. "Le but, c'est de le faire régulièrement, et cinq minutes tous les jours, ça fait la différence", assure la professeure de Pilates.

"L’objectif n’est pas de se donner une série d’injonctions, le but est de tester", tient quand même à souligner la professionnelle. Il ne faut pas mettre son corps à rude épreuve aux dépens de son bien-être mental.

Reprendre un bon sommeil

Pour une bonne journée, il ne faut pas négliger son sommeil. Souvent perturbé ou carrément oublié, il est pourtant décisif. Laury Thilleman le martèle : "pas d'écrans avant de s'endormir". Pour ne pas être tenté par son smartphone, pourquoi ne pas introduire une routine de méditation ou de la lecture ? Il faut aussi, dans l'idéal, "manger deux heures avant d'aller dormir". Mais attention, il faut bannir certains aliments qui peuvent favoriser les insomnies, comme les féculents. "Lâchez-vous le midi, et le soir on y va tranquillou, sans pour autant jeûner", résume la présentatrice télé.

Enfin, Lugdivine Meytre conclut en pointant du doigt les méfaits du cardio le soir, qui vont vous éveiller au lieu de vous endormir. Les deux femmes préconisent, au final, d'avoir une approche très holistique de son bien-être, pour pouvoir démarrer l'année 2023 du bon pied, et la finir sur les chapeaux de roues.