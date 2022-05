Massages, drainage, méditation… Comment réduire son stress pour améliorer sa peau ?

Se détendre, est-ce la clé d'une peau sans rides ? Pour Maud Ravier, chroniqueuse beauté dans Bienfait pour vous, le stress est intimement lié au bien-être de votre peau. "Le stress bloque l'oxygénation des tissus. On est sur un stress oxydatif, c'est-à-dire que la peau va se resserrer. Il ne va pas y avoir assez d'oxygène qui va venir nourrir les tissus cutanés. On va se retrouver avec des plaques, des boutons. Et forcément, la ride va se créer parce que la peau n'est pas nourrie", commence la chroniqueuse. Un stress oxydatif cause le vieillissement de la peau et donc, les rides. Comment l'éviter et prendre soin de sa peau ?

Une réaction naturelle

Selon Maud Ravier, il est difficile de combattre le stress, qui est une réaction naturelle du cerveau. "Il faut savoir qu'à la base, le stress était fait pour ceux agressés par un lion. Donc, on se mettait à courir", explique-t-elle en plaisantant. "Cela veut dire que le cerveau envoie un message au corps qui est de donner de l'oxygène au cœur, aux muscles. Et du coup, la peau n'étant pas du tout vitale, elle n'est pas nourrie et s'assèche."

Même si dorénavant les attaques de lions sont quasi inexistantes, cette réaction du cerveau s'applique toujours. Et dans le cas d'un stress quotidien, notamment au travail, la peau devient très stressée, et cela se voit. Une personne soumise à ce stress aura le teint terne, des rides crispées et les yeux cernés et gonflés.

Le froid, un remède miracle ?

"Quand on est stressé, les hormones du stress provoquent une dilatation ou un rétrécissement des vaisseaux", confirme l'esthéticienne. "Dès lors, la circulation sanguine et le drainage lymphatique ne se fait pas bien et on se réveille le matin avec des poches, des cernes." Selon l'experte, cela peut même aussi jouer sur la couleur de la peau. Pour éviter ces effets, une seule solution : bichonner sa peau ! Maud Ravier conseille des massages, du drainage, du froid. "C'est vraiment magique."

Le froid est un vrai acteur bénéfique pour la peau. "On peut mettre les fameuses pierres de gua sha au frais, mais sinon, on peut aussi mettre tout simplement les sérums au frigo. Parce que l'effet glacé va obliger la peau à se drainer et à retirer le côté 'poche'", conseille Maud Ravier.

Se détendre au moins 30 minutes par jour

L'esthéticienne déplore un manque de soin général et insiste : il faut se détendre au moins 30 minutes par jour. "Soit le matin, soit le soir, de marcher, de bouger, de faire des techniques de yoga, des techniques méditatives. C'est tellement important", répète-t-elle. Pour moins stresser sa peau, il est primordial d'apporter du calme à l'organisme.

Dans ce sens, plusieurs études scientifiques prouvent que la méditation calme le stress, améliore la respiration et réduit les risques de maladies graves comme les cancers. Pour aider à mieux respirer, il existe même plusieurs applications dédiées à la cohérence cardiaque.