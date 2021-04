Entre tâches domestiques et télétravail, comment diminuer sa charge mentale

Des courses à faire entre deux réunions, des devoirs à surveiller avant même de finir sa journée... Avec le confinement et la généralisation du travail, les sphères professionnelle et personnelle se sont entremêlées. Chez beaucoup de Français, cela a généré du stress. Et pour les Françaises, une charge mentale augmentée. Vendredi sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed donne quelques conseils pour mieux gérer son stress.

Le sujet de la charge mentale, intrinsèquement lié aux femmes car ce sont elles qui en souffrent le plus, commence à être appréhendé par les hommes. La charge mentale a été définie dans les années 1980 comme le fait que les univers professionnel et domestique coexistent et empiètent l'un sur l'autre, compliquant la gestion du temps. C'est en quelque sorte le fait d'avoir le cerveau en permanence en tension, en ayant toujours quelque chose à anticiper.

Fatigue et troubles musculaires

Les personnes qui souffrent de charge mentale élevée sont en permanence dans l'anticipation. Elles sont tout le temps en train de calculer, même pour des choses qui peuvent paraître sans grande importance. Mais si le fait d'être perfectionniste est a priori une qualité, ces personnes, qui sont dans leur écrasante majorité des femmes puisque ces dernières doivent encore supporter de façon très inégale la gestion du foyer, ne sont en fait jamais contentes d'elles mêmes. Elles sont peu gratifiées de leur travail et deviennent assez vite fatiguées de la répétition de ces efforts.

L'un des signes d'une charge mentale élevée est justement une fatigue importante car le cerveau est en permanence sous tension, toujours en ébullition. Les autres symptômes sont des troubles du sommeil, une irritabilité ou même des symptômes physiques comme de la tension musculaire ou encore des maux de tête.

Eviter de se comparer aux autres

Avec le confinement et le télétravail, cette charge mentale a tendance à augmenter. Là encore, de façon très genrée puisque des sondages ont montré que la majorité des femmes en couple ont continué d'assumer les tâches domestiques même lorsque leur conjoint était à la maison.

Pour la réduire, il existe néanmoins quelques astuces. Par exemple, tenir l'inverse d'une "to do list" : en notant tout ce que vous avez déjà fait dans une journée, vous allez vous rendre compte de tout le travail accompli. Vous pouvez aussi regarder votre vraie liste de choses à faire en vous demandant quelle importance auront les tâches que vous devez faire dans la journée dans cinq ans. Cela vous aidera à hiérarchiser ce que vous avez à faire et à vous rendre compte que certaines choses peuvent attendre.

Les personnes qui souffrent d'une charge mentale élevée ont aussi tendance à toujours se comparer aux autres. Et rien de pire que d'aller sur les réseaux sociaux et de voir ces influenceurs parfaits à la vie parfaite, à la chambre bien rangée, aux enfants habillés et coiffés dès 9 heures du matin le dimanche, pendant que chez vous c'est le chantier. Pour diminuer la charge mentale, pensez donc à couper au maximum ces réseaux sociaux qui travestissent souvent la réalité.