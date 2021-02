Douze minutes d'activité physique par jour suffisent pour être en meilleure santé

C'est une bonne résolution récurrente, difficile à tenir mais importante pour la santé : celle de se (re)mettre au sport. Pour les plus réfractaires, le docteur Jimmy Mohamed se veut rassurant : dès douze minutes d'activités par jour, l'impact sur la santé est visible. Et il n'est pas nécessaire de courir. Moins de risque de diabète, de maladies cardiovasculaires : le chroniqueur santé d'Europe 1 explique les bénéfices de ces quelques minutes d'activité physique par jour.

"Lorsqu'on parle de se remettre au sport, on pense forcément devoir faire un footing pendant une heure, plusieurs fois par semaine. Mais la première chose que vous pouvez faire si vous ne voulez pas vous mettre au sport, c'est de marcher. Cela paraît simple mais avec le télétravail, le couvre-feu, l'augmentation du temps passé sur les écrans : nous sommes devenus de plus en plus sédentaires.

L'objectif est simple : faire 10.000 pas par jour. C'est une recommandation de l'OMS, organisation mondiale de la Santé. Des trackers, installés sur les téléphones portables, permettent de déterminer combien de pas ont été faits.

Mais pourquoi 10.000 pas ? Les études montrent que si vous marchez déjà 8.000 pas par jour contre 4.000, vous avez deux fois moins de risque de mourir de n'importe quelles causes, et en particulier de causes cardiovasculaires. 10.000 semble donc être un bon début. Le premier des sports est déjà de marcher.

Au bout de combien de temps peut-on espérer un impact positif sur notre santé?

Et si l'on a envie d'une activité plus intense, pas besoin de forcer pendant des heures. On a besoin de simplement 12 minutes pour commencer à voir l'impact sur la santé. Une étude s'est intéressée à des sujets d'âge moyen, 40 à 50 ans, à qui on a demandé de faire une activité physique soutenue : du vélo. Et ils devaient un peu transpirer. Quitte à faire du sport pendant 12 minutes, autant y aller de bon cœur.

Puis, les médecins ont fait des prises de sang, dosant près de 600 paramètres, impliqués dans différentes maladies. La quasi-totalité des marqueurs prédictifs du diabète, de l'inflammation des vaisseaux et donc d'infarctus et de maladies cardio vasculaires avaient diminué au bout de 12 minutes d'activité sportive.

Toutes les activités sportives sont possibles, du vélo au stretching, si la course à pied n'est pas votre tasse de thé. Douze minutes à un rythme soutenu suffisent. Voici une nouvelle preuve que le sport est bon pour votre cœur et à la portée de tous.