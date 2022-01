Nouvel An : les bonnes (ou les moins bonnes) résolutions des Français

Malgré un contexte morose, lié aux contaminations au Covid-19 , beaucoup d'entre vous ont quand même voulu célébrer cette nouvelle année. Avez-vous pris de bonnes résolutions ? Pour la plupart d'entre vous, la première résolution est toujours la même et celle qu'on arrive, par ailleurs, le moins souvent à tenir. "Faire un petit régime parce qu'avec les fêtes, on a tendance à grossir", nous raconte cette mamie en rigolant.

Pour ce fervent croyant à la vaccination, l'année ne sera radieuse uniquement que si on passe par cette étape-là : "La bonne résolution, c'est le vaccin et que tout le monde ait une bonne santé. Et on espère qu'on se débarrassera du Covid." Pour ce père de famille, prendre soin de ses enfants est sa priorité. "Ne pas s'énerver contre les enfants et les écouter attentivement", dit-il, avant de s'adresser à ses rejetons. "Et vous les enfants, c'est quoi vos résolutions ? 'Ranger plus souvent notre chambre'".

"Je ne prends jamais de bonnes résolutions"

Pour ce Français interrogé, l'heure n'est pas aux bonnes résolutions, mais plutôt aux actes. "Je ne prends jamais de bonnes résolutions parce que je ne les tiens jamais. Comme ça au moins, je ne suis pas frustré."

Pour cette maman, quelque peu philosophe, cette nouvelle année est l'occasion de montrer aux siens tout son amour. "Prendre soin des miens, les accompagner dans leur vie, quelle qu'elle soit, pour les bons moments et les moins bons aussi. Partager l'amour autour de moi, voir mes amis, ma famille."