EN DIRECT - Coronavirus : nouveau record d'infections aux États-Unis, la fête nationale sous tension

En France, l'épidémie de coronavirus continue de reculer. Si 18 nouvelles victimes ont été recensées lors des dernières 24 heures, le nombre de personnes en réanimation continue de baisser, selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé, publié vendredi soir.

En revanche, les effets dévastateurs de la crise sur l'économie continuent de se confirmer. Air France a par exemple annoncé vouloir supprimer 7.580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale Hop! d'ici à la fin 2022. La polémique autour de la gestion de la crise par l'exécutif pourrait, elle, être relancée, alors qu'une enquête judiciaire va être ouverte à la Cour de justice de la République (CJR) contre les ex-ministres Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn.

Les principales informations à retenir Une enquête judiciaire concernant la gestion de la crise sera ouverte contre Philippe, Véran et Buzyn

L'épidémie a fait 18 nouveaux morts en France

Le groupe Air France va supprimer 7.580 postes

Plus de 522.000 morts dans le monde, record d'infections aux États-Unis

Gestion de la crise : une enquête judiciaire sera ouverte contre Philippe, Véran et Buzyn

Une enquête judiciaire sur la gestion de la crise va être ouverte à la Cour de justice de la République (CJR) contre les ex-ministres Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn, a annoncé vendredi le procureur général près la Cour de cassation François Molins. La commission des requêtes, composée de hauts magistrats et qui fait office de filtre, a en effet jugé recevables neuf plaintes contre ces anciens membres du gouvernement. Aux termes de la procédure, François Molins est désormais tenu de saisir la commission d'instruction de la CJR, qui agira comme un juge d'instruction et mènera les investigations.

Le Premier ministre sortant a "pris acte" de l'annonce de cette prochaine enquête et "apportera à la commission d'instruction toutes les réponses et informations nécessaires à la compréhension de son action et celle de son gouvernement face à la crise sanitaire mondiale sans précédent qu'a connue notre pays", a-t-il indiqué.

En France, 18 nouveaux morts en 24 heures

La France a enregistré 18 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux, portant à 29.893 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé vendredi la Direction générale de la Santé (DGS). Le bilan dans les Ehpad (arrêté actuellement à 10.497 décès, pour 19.396 morts en hôpital) sera actualisé le 7 juillet. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 560 malades concernés, soit 13 de moins que jeudi.

Au total, 7.990 personnes sont hospitalisées pour cette infection (125 nouvelles admissions, dont 12 cas graves, mais un solde de -158 en 24 heures). Depuis le début de l'épidémie, 104.904 personnes ont été hospitalisées, dont 18.415 en réanimation. 77.060 personnes sont rentrées à domicile.

Le groupe Air France va supprimer 7.580 postes

La direction du groupe Air France a annoncé vouloir supprimer 7.580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale Hop! d'ici fin 2022 pour "faire face à la crise du Covid-19 qui frappe durement le groupe". Elle prévoit la suppression de 6.560 emplois sur 41.000 (CDI équivalents temps plein) au sein de la compagnie tricolore et de 1.020 postes sur 2.420 chez Hop!, a-t-elle indiqué dans un communiqué à l'issue de réunions avec les représentants du personnel des deux compagnies.

Plus de 522.000 morts dans le monde, nouveau record d'infections aux États-Unis

La pandémie a fait au moins 522.246 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT. Plus de 10.922.300 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 129.405 décès. Vendredi, la veille de la fête nationale américaine, le pays a enregistré 57.683 infections au Covid-19 en 24 heures. Il s'agit d'un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Le sud et l'ouest du territoire voient une flambée de cas, qui "met tout le pays en danger" selon les termes d'Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. Derrière les États-Unis, suivent le Brésil (63.174), le Royaume-Uni (44.131), l'Italie (34.833) et la France (29.893). Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, l'Amérique latine a dépassé vendredi l'Europe en nombre de cas, avec plus de 2,7 millions de malades.

Dans ce contexte, l'OMS a appelé vendredi les pays touchés par la pandémie à "se réveiller" face à la menace. "Il est vraiment temps que les pays regardent les chiffres. S'il vous plaît, n'ignorez pas ce que vous disent les chiffres", a plaidé vendredi le responsable des urgences sanitaires à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan. "Les gens doivent se réveiller. Les chiffres ne mentent pas et la situation sur le terrain ne ment pas", a-t-il poursuivi.