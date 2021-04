Covid-19 : comment les voyageurs en provenance d’Inde vont être contrôlés à Roissy

REPORTAGE

Si le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que le pic de la troisième vague de Covid-19 était passé, des menaces demeurent, et notamment celle du variant indien. A partir de samedi, un contrôle renforcé sera mis en place à l'aéroport de Roissy pour les voyageurs en provenance d'Inde.

Près d'une heure pour passer tous les contrôles

Ces contrôles ont été testés vendredi matin et la mise en place a été un peu laborieuse. Après un long vol, les voyageurs doivent parfois attendre plus d'une heure pour passer toutes les étapes de ce nouveau dispositif de contrôle. Il faut d'abord renseigner ses coordonnées puis son adresse pour l'isolement, qui passe de sept à dix jours à partir de samedi. Deuxième étape : refaire un test antigénique.

Un stress supplémentaire pour les voyageurs. "Ca fait déjà 40 minutes qu'on attend et on n'a toujours pas fait le test. On a fait un test PCR et un antigénique à Bangalore (dans le Sud de l'Inde), et un antigénique ici à Paris. L'efficacité en Inde est hallucinante : c'était très rapide, en 40 minutes, tout était fait. Toutes ces histoires, je trouve ça très stupide", commente Sophie, en attente d'une correspondance et qui a témoigné au micro d'Europe 1.

Un test PCR à faire dans les 10 jours après l'arrivée en France

Après ce test antigénique, les voyageurs doivent refaire un test PCR dans les dix prochains jours. Pour Jérôme, qui rentre d'un voyage d'affaires en Inde, c'est beaucoup de contraintes pour peu d'efficacité. "Franchement, tout ça, c'est du théâtre. On veut montrer à la France qu'elle est bien protégée, mais en réalité, le virus est déjà là. Regardez l'histoire du variant britannique ! On avait même fermé les frontières et aujourd'hui il est majoritaire en France", grince-t-il.

A l'aéroport de Roissy, la protection civile note malgré tout une bonne nouvelle : vendredi matin, tous les tests antigéniques de ces voyageurs en provenance d'Inde sont revenus négatifs.