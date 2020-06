EN DIRECT - Coronavirus : les cinémas et casinos rouvrent lundi, les stades le 11 juillet

EN DIRECT

L'épidémie de coronavirus continue de reculer en France, mais les autorités sanitaires ont prévenu : elle "n'est pas terminée". Alors que le nombre de patients en réanimation a poursuivi sa baisse vendredi, l'agence Santé publique France a noté une "légère augmentation du nombre de nouveaux clusters". De son côté, l'OMS estime que le monde est entré dans "une phase dangereuse" avec les différents déconfinements, et les autorités italiennes, elles, appellent à la prudence. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Plus de 29.600 morts en France, le reflux épidémique se poursuit

La France a enregistré 14 décès supplémentaires dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie à 29.617, selon le bilan publié vendredi par la Direction générale de la santé (DGS). Le nombre de patients en réanimation continue parallèlement de baisser avec 727 malades, soit 25 de moins que jeudi, selon un communiqué de la DGS. Le nombre total des personnes hospitalisées est passé sous la barre des 10.000, avec 9.970 personnes.

Les cinémas et casinos rouvriront lundi, les stades le 11 juillet

Les Français vont pouvoir retourner au cinéma dès lundi et au stade à partir du 11 juillet : le gouvernement a annoncé une accélération du déconfinement pour l'été grâce à des progrès dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux vont donc rouvrir à partir du 22 juin "dans le respect de règles sanitaires strictes", a souligné un communiqué du Conseil de Défense et de Sécurité nationale (CDSN), réuni vendredi sous l'autorité du président Emmanuel Macron.

Le gouvernement a par ailleurs autorisé la reprise des activités de sports collectifs à partir de lundi "avec des mesures de prévention adaptées". Les sports de combat restent en revanche interdits. Puis, le 11 juillet, les stades et hippodromes seront rouverts au public, avec une "jauge maximale" de 5.000 personnes. Comme pour les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1.500 personnes devront être préalablement déclarées.

"L'amélioration de la situation sanitaire permet en effet de lever certaines interdictions à condition que chacun maintienne une posture vigilante face à l'épidémie, a fortiori pendant la période estivale", a ajouté le texte. À partir de septembre enfin "et sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements". Il s'agit de l'ouverture des foires, expositions et salons et "le cas échéant" de l'ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.

"Des clusters continuent d'être détectés tous les jours"

La vigilance reste pourtant de mise dans l'ensemble du pays. Dans son communiqué, la DGS souligne que trois territoires "font l'objet d'une vigilance particulièrement renforcée puisque le virus y circule activement" : en plus de la Guyane et de Mayotte, c'est le cas désormais de la Normandie, où le taux de reproduction du virus a dépassé cette semaine "le seuil d'alerte fixé à 1,5", et se situe juste au-dessus, à 1,6. Cependant, la DGS assure que cette augmentation du taux de contamination "s'explique par des opérations de dépistage massives (...) et par la détection de plusieurs nouveaux cas groupés dans l'agglomération rouennaise, en cours de gestion". Cette situation, et le fait que des "clusters" (cas groupé) continuent d'être détectés tous les jours en France, fait dire à la Direction générale de la santé "que l'épidémie n'est pas terminée".

De son côté, dans son point hebdomadaire, l'agence Santé publique France note une "légère augmentation du nombre de nouveaux clusters", mais une "absence de diffusion communautaire non contrôlée".

Les autorités italiennes appellent à la "prudence"

En Italie, où plus de 34.500 personnes sont mortes, les autorités sanitaires ont appelé vendredi à la "prudence", après avoir observé la semaine dernière des "signaux d'alerte liés à la transmission" du Covid-19, notamment à Rome, indiquant que "la circulation du virus est encore importante".

Le Latium, la région de la Rome, est ainsi en tête du classement des contagions cette semaine, et a dépassé celui de la Lombardie (Nord), épicentre de l'épidémie dans le pays. Deux foyers ont été identifiés ces derniers jours dans Rome intra-muros, où les autorités sanitaires assurent que la situation est "sous contrôle".

Par ailleurs, en Ukraine, où les restrictions à la circulation ont été levées le 11 mai, les autorités ont indiqué qu'elles allaient ré-imposer par endroits des mesures de confinement. Le pays a enregistré, en trois jours, un troisième record quotidien de nouveaux cas, avec 921 contaminations.

Plus de 456.000 morts dans le monde, un million de cas au Brésil

La pandémie a fait au moins 457.000 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 119.000 décès pour 2.205.307 cas. Au moins 599.115 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 48.954 morts pour 1.032.913 cas, le Royaume-Uni avec 42.461 morts (301.815 cas), l'Italie avec 34.561 morts (238.011 cas), et la France avec 29.617 morts (195.953 cas). La situation est particulièrement inquiétante au Mexique, qui a dépassé le seuil des 20.000 morts, a annoncé vendredi le gouvernement. Les autorités sanitaires ont également fait état de plus de 5.000 nouveaux cas de contamination en une journée.