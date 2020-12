EN DIRECT - Coronavirus : 2.500 morts en 24h aux Etats-Unis, record depuis fin avril

EN DIRECT

La décrue épidémique se poursuit en France, où une campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait être organisée dès janvier pour les publics les plus fragiles et "entre avril et juin" pour le reste de la population. Plusieurs candidats vaccins sont actuellement étudiés par les agences européennes et américaines des médicaments. Pendant ce temps, le Vieux continent se déconfine prudemment, alors que le rythme des contaminations est encore très soutenu. Les États-Unis ont déploré mardi 2.500 morts en 24 heures, un record depuis avril. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : 53.506 morts en France, nette baisse des réanimations et des hospitalisations

Macron envisage une campagne de vaccination grand public au printemps 2021

Pays le plus touché au monde, les États-Unis on recensé mardi 2.500 morts en 24 heures, un record depuis fin avril

La décrue épidémique se poursuit

L'épidémie de coronavirus a fait 365 morts à l'hôpital en 24 heures mardi, selon les données de Santé publique France publiés mardi. Au total, 53.506 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie.

Le reflux se poursuit dans les services de réanimations, dans lesquels étaient hospitalisées 3.605 personnes mardi soir, contre 3.751 lundi. Idem pour les hospitalisations, avec une baisse de 619 patients en 24 heures (27.639 mardi soir contre 28.258 lundi soir). Le nombre de cas en 24 heures s'élève à 8.083, soit 2.230.571 cas officiellement recensés depuis le début de l'épidémie.

Le calendrier de la vaccination se précise en France…

Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public qui démarre "entre avril et juin" contre le Covid-19, après une première vague réservée aux publics les plus fragiles, a-t-il déclaré mardi lors d'un point de presse avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Le chef de l'Etat prévoit pour début 2021 "une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération", suivie d'une "deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira, quelque part entre avril et juin qui, elle, sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre", a-t-il expliqué.

Le tour des soignants viendra lors de la deuxième phase "dès lors qu'un nombre plus important de doses sera disponible" selon la Haute autorité de santé. Mais selon une étude menée par Santé Publique France sur l'acceptation d'un vaccin contre le Covid-19, les soignants ne seraient pas forcément très enclins à se faire vacciner. Quand on leur demande les raisons, les soignants non-vaccinés remettent en question l'efficacité du vaccin et redoutent des effets secondaires. "Nous n'avons aucune données scientifiques publiées par les différents laboratoires. On attend de voir ce qu'il en est", confie Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Plus d'informations sur le sujet dans notre article, ici.

… Mais aussi en Europe, et aux Etats-Unis

Le même jour, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé avoir reçu les demandes d'autorisation sur le continent de Pfizer/BioNTech et de Moderna pour leurs vaccins respectifs, qui affichent tous deux un taux d'efficacité proche de 95%. Le régulateur devrait se prononcer sur le vaccin du tandem américano-allemand le 29 décembre "au plus tard" et sur celui du concurrent américain d'ici au 12 janvier.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence américaine des médicaments (FDA) a aussi été sollicitée par Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par Moderna. En cas de feu vert, les deux vaccins pourraient être disponibles dès ce mois-ci aux Etats-Unis, le pays qui paie le plus lourd tribut humain à la pandémie avec 268.103 morts. La vaccination contre le Covid-19 devrait y être offerte en priorité, dans la première phase, aux professionnels du secteur de la santé ainsi qu'aux résidents des maisons de retraite, a recommandé mardi un comité consultatif des Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

Les "Covid longs" pourraient concerner jusqu'à 30% des malades

Certains patients ayant contracté le coronavirus il y a neuf mois et souffrent toujours à ce jour. Si au départ les médecins ne les prenaient pas au sérieux, une étude de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris estime qu'ils représentent jusqu'à 30% des malades. Des patients qui subissent, toujours par à-coups, fatigue écrasante, troubles neurologiques, ou toux intense, alors qu'ils ont été infectés au mois de mars. Parmi eux, Alice, rencontrée par Europe 1, vit un véritable calvaire.

"La fatigue est terrassante, vraiment", témoigne cette ancienne marathonienne de 47 ans qui courait jusqu'à 60 kilomètres par semaine. "J'ai des rechutes si je fais trop d'activité. C'est une gêne respiratoire, des douleurs et des inflammations cutanées. C'est tellement douloureux qu'on en dort pas", explique-t-elle. Pour plus de témoignages, écoutez notre décryptage :

Macron envisage des "mesures restrictives et dissuasives" pour les Français voulant skier à l'étranger à Noël

Emmanuel Macron a indiqué mardi que le gouvernement envisageait de prendre "des mesures restrictives et dissuasives" pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse, à Noël alors que les remontées mécaniques seront fermées en France. "S'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français" et pour "ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France", a expliqué le chef de l'Etat devant la presse, après avoir reçu le Premier ministre belge Alexander de Croo.

Selon nos informations, la possibilité d’une quarantaine est évoquée pour toute personne qui reviendrait de ces zones. Est-ce suffisamment dissuasif et restrictif, pour reprendre les mots du Président ? Est-ce par ailleurs réaliste d’un point de vue des contrôles alors qu’aujourd’hui les frontières ne sont pas fermées avec nos voisins ? Il y a encore beaucoup de questions derrière cette affirmation du Président.

Des besoins humanitaires record

Le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record de 235 millions, une augmentation de 40% en un an, "presque entièrement due au Covid-19", selon l'ONU.

L'organisation a lancé un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars (29 milliards d'euros) pour 2021, visant à aider dans 56 pays quelque 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Plus d'informations dans notre article ici.

L'Europe se déconfine prudemment

En Europe, où le rythme des contaminations a décéléré, l'allègement des restrictions se poursuit de manière prudente dans plusieurs pays, comme en Italie et en France, où les bars et les restaurants restent toutefois fermés. Les commerces rouvriront mardi en Belgique mais le confinement partiel restera en vigueur.

Les pubs et restaurants du Pays de Galles ne pourront plus servir d'alcool et devront fermer à 18 heures à partir de vendredi afin de limiter la propagation de l'épidémie avant Noël, a annoncé lundi le Premier ministre gallois, Mark Drakeford. Les cinémas, bowlings et autres lieux de divertissement intérieurs devront pour leur part fermer. L'Angleterre sort mercredi d'un confinement de quatre semaines, remplacé par un système d'alertes régionales que le Premier ministre Boris Johnson espère pouvoir lever au printemps grâce à l'action conjuguée des vaccins et du dépistage de masse.

Les Etats-Unis font face à une flambée des cas

Les Etats-Unis, qui font face à une flambée de l'épidémie depuis plusieurs semaines, ont déploré mardi plus de 2.500 morts du coronavirus en 24 heures, un plus haut depuis fin avril, selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence. Le pays s'apprête à subir un essor des contaminations, après les célébrations de Thanksgiving marquées par les déplacements de millions de personnes à travers le pays. "Nous pourrions voir une nouvelle flambée s'ajouter à la flambée" actuelle, a prévenu le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci. Dans ce contexte, le docteur Scott Atlas, membre de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus, critiqué pour ses prises de positions contre les mesures de confinement et le port du masque, a annoncé sa démission lundi.

La pandémie a fait au moins 1,46 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi matin. Plus de 63,2 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis comptent le plus de morts (268.103), devant le Brésil (173.120), l'Inde (137.621), le Mexique (105.940) et le Royaume-Uni (58.448).