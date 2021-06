Coronavirus : moins de 1.500 patients en réa, chiffre le plus bas depuis mi-octobre

L'ESSENTIEL

Le nombre de malades du Covid-19 soignés dans les services de réanimation est passé sous les 1.500, selon les données de Santé publique France publiées jeudi. C’est le chiffre le plus bas enregistré depuis le début du mois d'octobre. Mais certains variants inquiètent de plus en plus, à l'image du variant Delta. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), il devrait représenter 90% des nouveaux cas dans l'UE d'ici fin août.

Les informations à retenir : La France passe sous la barre des 1.500 patients en réanimation

Le variant Delta bientôt dominant dans l'UE

Nouveau pic de contaminations enregistré en Russie

Plus de 3,88 millions de morts dans le monde

1.500 patients en réa, chiffre le plus bas depuis mi-octobre

Le nombre de malades du Covid-19 soignés dans les services de réanimation est passé sous les 1.500, selon les données de Santé publique France publiées jeudi. C’est le chiffre le plus bas enregistré depuis le début du mois d'octobre. Les hôpitaux accueillaient jeudi 1.439 personnes (contre 1.509 mercredi) dans ces services, qui traitent celles atteintes des formes les plus graves de la maladie. Il avait atteint un record de 6.001 patients le 26 avril dernier, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie.

Le chiffre des admissions quotidiennes en services de soins critiques reste parmi les plus faibles de cette dernière vague, avec 27 personnes sur les dernières 24 heures. Le nombre de personnes hospitalisées poursuit lui aussi sa baisse, avec 9.392 patients. La maladie a emporté 45 patients sur 24 heures à l'hôpital, pour un total de 110.935 décès depuis le début de l'épidémie, il y a plus d'un an.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 20.124.046 personnes (28,9% de la population totale) sont complètement vaccinées, soit avec deux injections, soit avec une seule dose si elles ont reçu le Janssen, ou si elles avaient déjà été infectées auparavant, selon les chiffres du ministère de la Santé. 32.913.322 personnes ont reçu au moins une injection (soit 48,8% de la population et 62,2% de la population majeure).

Le variant Delta bientôt dominant dans l'UE

Le variant Delta du coronavirus, particulièrement contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, a estimé mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). "Il est très probable que le variant Delta circule largement pendant l'été, en particulier chez les jeunes qui ne sont pas ciblés par la vaccination", a averti Andrea Ammon, la directrice de l'agence.

En France, ce variant qui a été repéré initialement en Inde, représente désormais "entre 9 et 10%" des nouveaux cas positifs, en forte progression par rapport à la semaine dernière, a indiqué le gouvernement.

En Espagne, retour à la normale pour le public dans les stades

L'Espagne a approuvé le "retour à la normale" pour la présence de public dans les stades du championnat d'Espagne de football et de basket, a annoncé la ministre de la Santé Carolina Darias.

Nouveau pic en Russie

Plus de 20.000 nouvelles contaminations au coronavirus et 568 décès ont été recensées en 24 heures en Russie, des sommets qui n'avaient plus été vus depuis janvier.

Plus de 3,89 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.893.974 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi matin. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.837 décès. Le Brésil, qui compte 507.109 morts, est suivi par l'Inde (391.981), le Mexique (231.847) et le Pérou (191.073), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.