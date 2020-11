EN DIRECT - Coronavirus : 359 morts en 24h en France, restrictions et contestations en Europe

EN DIRECT

Plus de 1,3 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP samedi. La France a quant à elle passé la barre des 44.000 morts et partout en Europe de nouvelles restrictions sont mises en place pour tenter de contenir la flambée des cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Selon le dernier bilan, le nombre victimes en France dépasse les 44.000 morts

L'Agence européenne des médicaments mise sur une distribution du vaccin "à partir de janvier"

Le Covid a fait plus de 1,3 million de morts dans le monde

La France dépasse la barre des 44.000 morts

Le nombre de malades du Covid-19 décédés à l'hôpital lors des dernières 24 heures s'est élevé à 359, et 327 patients ont été admis en réanimation, selon des chiffres publiés samedi par Santé publique France. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie se monte à 44.246, dont 30.507 à l'hôpital. Bien qu'en baisse sur les dernières 24 heures, le nombre total de personnes hospitalisées a dépassé cette semaine le pic de la première vague au printemps. Selon l'épidémiologiste Renaud Piarroux, la baisse du nombre d'hospitalisations est surtout notable à Paris, plus qu'ailleurs en France. Près de 500 patients sont sortis des services de réanimation depuis vendredi. Le taux de positivité des tests continue à refluer, à 17,3%. Il dépassait 20% début novembre.

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué travailler à des "règles" pour le pays jusqu'à l'arrivée d'un vaccin. "Les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps. De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre", a-t-il indiqué.

Certains restaurateurs craignent la fermeture et ont donc annoncé leur intention de se porter en justice pour contester la décision du gouvernement de les fermer.

Un vaccin pour janvier en Europe ?

L'agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de donner son avis favorable à un premier vaccin contre le nouveau coronavirus "d'ici la fin de l'année" en vue d'une distribution "à partir de janvier", a précisé samedi son directeur. "Si les données sont solides, nous pourrons donner le feu vert au premier vaccin d'ici la fin de l'année et commencer la distribution à partir de janvier", a déclaré Guido Rasi, directeur de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

L'EMA, qui table sur "6 ou 7" vaccins différents à disposition en 2021, a reçu vendredi "les premières données cliniques de Pfizer pour son vaccin". En mettant un vaccin sur le marché en janvier, ses premiers effets sur la propagation du virus "seront visibles dans cinq à six mois, essentiellement l'été prochain", explique-t-il.

Multiplication des restrictions et contestations en Europe

En attendant le vaccin, les mesures se multiplient sur le vieux continent. Le gouvernement autrichien a annoncé samedi la fermeture des écoles et des magasins non essentiels jusqu'au 6 décembre, après deux semaines de confinement partiel qui n'ont pas permis de ralentir l'épidémie. En Italie, près de la moitié de la population va se retrouver dimanche en confinement partiel, après le classement en "zone rouge" de la région de Naples (Campanie) et de la Toscane.

La Grèce a elle annoncé samedi la fermeture des écoles primaires, jardins d'enfants et crèches jusqu'à la fin du mois. Collèges et lycées sont déjà fermés depuis lundi et un reconfinement est appliqué dans le pays depuis le 7 novembre. Au Portugal, le couvre-feu, mis en place à partir de 23h en semaine, est appliqué dès 13h le samedi et le dimanche dans plus d'une centaine de municipalités portugaises où vivent environ 70% des dix millions de Portugais. Près de 500 personnes ont protesté contre cette mesure samedi dans le centre de Lisbonne.

L'UEFA a aussi annoncé l'annulation du match de Ligue des Nations entre la Roumanie et la Norvège, prévu dimanche, après la décision des autorités norvégiennes d'interdire le déplacement de la sélection à Bucarest en raison d'un cas de Covid-19.

Mais en parallèle de ces mesures, des manifestations contre les restrictions se sont tenues en France samedi, rassemblant plusieurs centaines de manifestants à Marseille (sud-est) et 1.500 personnes à Nice (sud-est), alors même qu'il s'agit d'un confinement différent de celui du printemps, rappelle le secrétaire général du syndicat des commissaires de Police, David Le Bars, sur Europe 1.

Plusieurs manifestations "anti-masques" se sont aussi déroulées samedi en Allemagne, dont une, à Francfort, a été marquée par l'utilisation de canons à eau visant des contre-manifestants. A Francfort (Hesse, centre), près d'un millier de personnes ont manifesté dans le centre-ville à l'appel du collectif "Querdenker" ("Libre penseur").

Plus d'1,3 million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.305.039 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 245.574 décès, devant le Brésil (165.658 morts), l'Inde (129.188 morts), le Mexique (98.259 morts) et le Royaume-Uni (51.304 morts).

Le Mexique a dépassé samedi le million de cas, devenant le 11e pays à franchir ce seuil après les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la France, la Russie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Argentine, la Colombie et l'Italie.