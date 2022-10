Dialoguer, prendre son temps... Ces trois astuces pour aborder sa sexualité post-partum

C'est un moment souvent considéré comme le plus merveilleux. La naissance d'un enfant est très souvent un moment de bonheur pour les parents mais aussi d'inquiétude. Plongés dans la parentalité, ces derniers se demandent également comment leur couple pourra encore exister alors que l'accouchement chamboule leur équilibre, notamment sexuel. Dans l'émission Bienfait pour vous, Caroline Le Roux, sage-femme et sexologue et autrice de La vérité sur le sexe après bébé, livre ses conseils pour appréhender la sexualité post-partum.

Prendre son temps

C'est le maître-mot : le temps. Après l'accouchement, de nombreuses femmes doivent appréhender un nouveau corps, avec l'inquiétude de voir son partenaire ne plus être attiré. De leur côté, les pères sont aussi envahis de questions après la naissance du bébé. 'Est-ce que je vais lui faire mal ? Aurais-je les mêmes sensations ?' Pour Caroline Le Roux, la priorité est de se laisser du temps.

"Il n'y a pas de délais pour reprendre une vie sexuelle à partir du moment où les fils ne sont plus là. Donc théoriquement, dix jours après, on peut avoir un rapport. Mais il faut avoir envie. Et c'est seulement quand la maman en a envie qu'elle reprend les rapports", explique la sexologue au micro d'Europe 1.

Échanger avec son partenaire ou avec un professionnel

"En général, on dit que la sexualité met le temps d'une grossesse pour revenir", explique Caroline Le Roux. Pour la sexologue et autrice du livre La vérité sur le sexe après bébé, c'est au bout du neuvième mois sans libido qu'il faut s'inquiéter. "Si on n'arrive pas à être pénétrée, là, il faut pouvoir consulter, ou simplement en parler. Libérer la parole, ça peut aussi leur faire du bien", précise-t-elle.

Un dialogue qu'elle souhaite aussi que les hommes engagent : "Les hommes se questionnent notamment sur leurs sensations", explique-t-elle, assurant qu'il n'y aura quasiment pas de différences au niveau des sensations entre avant et après l'accouchement. Mais pour la sexologue, il est important que les hommes puissent aussi poser leurs questions et exposer leurs inquiétudes sur le sujet, pour retrouver une sexualité épanouie.

Utiliser du lubrifiant

Une fois la libido retrouvée, un allié de taille peut faciliter la reprise de la vie sexuelle : le lubrifiant. "On peut avoir moins envie, avoir moins de libido parce qu'on est fatigués, parce qu'il y a plein de choses qui se passent avec le bébé, et bien le lubrifiant, ça peut aider. Déjà, premièrement, pour se dire 'c'est mieux lubrifié, donc normalement j'aurais moins mal voire pas du tout'. Et ça peut rassurer l'homme aussi, qui souvent angoisse de faire mal à sa partenaire", explique Caroline Le Roux.

"Donc le lubrifiant, c'est génial", s'exclame la sexologue et autrice de La vérité sur le sexe après bébé.