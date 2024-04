Pascal Praud et vous - Naissance d'un enfant : Sonia Krief détaille ce qu'il ne faut pas faire avec son bébé

Comment se comporter avec son bébé qui vient de naître ? Cette question, souvent posée par les parents, est évoquée par Sonia Krief, auxiliaire de puériculture et auteure du livre J'accueille mon post-partum. Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle énumère les choses à faire et à ne pas faire avec son très jeune enfant. Il ne faut pas "le laisser seul dans son coin, ne pas l'écouter (...). On ne le laisse pas pleurer seul dans son coin, il faut accompagner ses pleurs", explique-t-elle sur Europe 1.