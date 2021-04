Trois idées reçues sur le post-partum, la période après l'accouchement

INTERVIEW

Rêvé ou redouté par les femmes, le post-partum est une période de grands bouleversements après un accouchement. D'un point de vue strictement médical, ce moment dure de la fin de l'accouchement jusqu'au retour des règles. Mais pour la sage-femme et chroniqueuse Anna Roy, invitée vendredi dans Sans rendez-vous sur Europe 1, "le post-partum dure plutôt trois ans". Autrice du livre La vie rêvée du post-partum, Anna Roy a brisé trois idées reçues sur ce moment particulier de la vie.

L'instinct maternel n'est pas forcément une réalité

Après l'accouchement, certaines femmes peuvent ressentir une forme de culpabilité à ne pas s'occuper instinctivement de leur bébé. Pour Anna Roy, cela ne devrait absolument pas arriver. Car l'instinct maternel, "c’est vraiment n’importe quoi", explique-t-elle. La sage-femme juge d'ailleurs qu'un tel instinct "n'existe pas". "Il ne peut pas y avoir d’expression comme ça, invariable et innée, chez les êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux !"

Pour la spécialiste, cela est d'autant plus vrai "qu’on est souvent épuisée par l’accouchement". "Il faut récupérer physiquement" avant de prendre soin de son nouveau-né, souligne-t-elle. "Je veux rassurer les femmes, vous avez toute la vie pour aimer votre enfant !"

Un accouchement sans difficultés particulières ne promet pas un post-partum enchanté

Quand bien même un accouchement se serait parfaitement bien passé, cela ne garantit pas des semaines de post-partum sans soucis. "Des femmes ont des accouchements 'hyper faciles' et vont mettre des mois ou des années à s'en remettre", indique Anna Roy. Et inversement pour le côté positif : "Des femmes ont des accouchements hyper durs et s’en remettent très vite."

Ainsi, "chaque femme a son post-partum" avec ses particularités. "Aucun post-partum ne se ressemble", insiste Anna Roy.

L'accouchement ne signifie pas forcément la fin des douleurs

L'arrivée du bébé peut parfois être appréhendée comme une délivrance qui marquerait la fin d'un processus douloureux. Après leur accouchement, de nombreuses femmes continuent pourtant d'avoir des contractions, et ce parfois plusieurs jours après l'heureux événement. "Ces contractions s'appellent les tranchées et c'est une des grandes surprises" du post-partum, précise notre spécialiste du jour. Celles-ci servent à réduire la taille de l'utérus et ne sont pas moins douloureuses lors d'une deuxième grossesse. "Plus vous avez de grossesses, pire" sont ces contractions, selon Anna Roy.

Pour éviter une autre surprise, la sage-femme souligne enfin que des saignements par le vagin (les lochies) ont également lieu après l'accouchement. Ces écoulements peuvent alors durer de 10 à 15 jours et jusqu'à six semaines environ.