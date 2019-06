Déserts médicaux : 300 médecins en grève des gardes dans l'Oise

Quelque 300 médecins de l'Oise seront en grève illimitée des gardes à partir de samedi pour protester contre le nouveau "zonage" qui détermine les zones les plus déficitaires en médecins et les aides accordées en fonction, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Les habitants invités à appeler le 15

"L'association pour l'organisation de la permanence des soins de l'Oise entame une grève illimitée des gardes à compter" de samedi, "en réaction au nouveau zonage médecin généraliste", a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué. "L'association annonce ainsi que les cinq maisons médicales de garde que compte le département", qui permettent de consulter un médecin les samedis de midi à 20 heures, les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures, "n'accueilleront plus de patient à compter de cette date", a-t-elle ajouté.

Ainsi, l'ARS "prendra les mesures nécessaires pour assurer l'accès aux soins dans le département" et invite les habitants à appeler le 15. Ce mouvement concernerait 300 médecins, selon Xavier Lambertyn, président de l'association pour l'organisation de la permanence des soins de l'Oise.

"On est en déficit de médecins partout"

Selon l'Agence régionale de santé, la revendication de l'association porte sur "la remise à plat du nouveau zonage" médecins généralistes qui "détermine les territoires les plus en difficulté" et dans lesquels "des aides financières nationales sont accordées pour l'installation de nouveaux médecins". "On a l'impression qu'on est dans une région avec pléthore de médecins et que nous n'avons pas de problèmes, ce qui est totalement faux", a réagi auprès de l'AFP Xavier Lambertyn.

"Toute la France devrait être placée en zone rouge, on est en déficit de médecins partout, il y a des départs à la retraite partout et il n'y a pas de jeunes qui arrivent derrière", a-t-il dénoncé. Les critères sont, selon l'ARS, fixés au niveau national pour identifier "ces territoires éligibles aux différentes aides", prenant notamment en compte la "densité de médecins" et "l'état de santé de la population". "Les territoires qui ne bénéficient pas des aides prévues par le zonage bénéficient toutefois des dispositifs propres de l'Agence régionale de santé, pour la création de maisons de santé pluri-professionnelles, l'accès au guichet unique d'installation...", a ajouté l'ARS.