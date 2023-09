Dépistage du cancer du sein : un million de femmes sous les radars

Plus d'un tiers des femmes estiment ne pas avoir besoin de se faire dépister contre le cancer du sein, puisqu'elles n'ont pas de symptôme, selon un sondage OpinionWay réalisé en août dernier. Elles représentent environ 400.000 femmes. Selon ce sondage, approximativement un million de femmes admettent n'avoir jamais été dépistés.

D'autres évoquent la peur d'avoir mal pendant l'examen. Pour 16% des femmes interrogées, c’est la crainte de découvrir un cancer qui freine l’envie de se faire dépister. Ce qui bloque aussi, c'est l'accès au centre de dépistage, regrette Emmanuel Ricard, président de la ligue contre le cancer.

"Mammobus"

"On l’explique par la concentration des centres de radiologie et la diminution du nombre de radiologues. Il y a une difficulté de se déplacer puisqu’il faut aller de plus en plus loin. Il y a aussi la difficulté d’avoir un rendez-vous. Dans certains départements comme la Vendée, il faut parfois attendre plusieurs mois avant d’avoir un rendez-vous", déclare Emmanuel Ricard au micro d’Europe 1.

Pour inciter plus de femmes à se faire examiner, la ligue organise des opérations avec des "mammobus", des cabinets de radiologie ambulants, dans les villes et villages où l'accès à un centre est compliqué. L'objectif est de passer d'une femme sur deux dépistée, à 80%, comme c'est par exemple le cas au Danemark, ou en Finlande.