Cancer du sein : une plateforme nationale pour recenser tous les essais cliniques ouverts

C'est une initiative qui pourrait sauver des vies. Pour la toute première fois en France, une plateforme est lancée ce mercredi pour recenser tous les essais cliniques ouverts en France dont les patientes atteintes d'un cancer du sein dit "triple négatif" pourraient prétendre. Ces cancers sont les plus agressifs, car ils ont la particularité de devenir métastatiques et représentent 15% des cancers du sein. 9.000 nouvelles patientes chaque année découvrent qu'elles en souffrent, dont la plupart - 40% - ont moins de 40 ans.

L'essai clinique est souvent le seul espoir

Pour ces femmes dont l'espérance de vie médiane s'élève à 14 mois, l'essai clinique est souvent le seul espoir. C'est la raison pour laquelle le collectif "Triplette Roses" lance ce site Internet qui condense les traitements innovants.

Toutes les démarches regroupées en un site

Les malades attendent parfois jusqu'à deux mois pour trouver un essai clinique. Mais grâce à cette plateforme, en quelques clics, toutes les démarches sont regroupées sur un seul site. "Une patiente ira sur la plateforme Klineo. Elle saisira son histoire médicale et ensuite la plateforme lui proposera la liste des essais cliniques. Mais c'est bien l'oncologue qui, via la plateforme, pourra contacter de façon automatique le centre investigateur et transmettre le dossier de sa patiente", explique Claude Coutier est présidente du collectif Triplette Rose, à l'origine du projet.

Cette plateforme offre un nouvel espoir à Élodie qui attend depuis deux ans de bénéficier d'un essai clinique. "Je vais pouvoir aussi de mon côté faire des recherches car c'est toujours moi qui demande au médecin s'il y a des essais, je ne dirai pas qu'il botte en touche mais presque. C'est hyper frustrant", avance-t-elle au micro d'Europe 1. Élodie compte bien se lancer dans les recherches dès aujourd'hui. Pour les cancers du sein triple négatif, il existe une centaine d'essais en cours en France.