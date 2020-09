Delfraissy : "Il est important que le politique se réengage très fortement" contre le Covid-19

INTERVIEW

Alors qu'un Conseil de défense doit avoir lieu ce vendredi, de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie de Covid-19 en France sont attendues. Il s'agit de "donner de la visibilité sur les prochaines semaines", a annoncé Emmanuel Macron. Près de 9.843 cas ont été recensés en 24 heures et le taux de positivité a atteint 5,4% entre le 1er et le 7 septembre. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait indiqué le gouvernement devrait prendre "des décisions difficiles", "dans les huit à dix jours maximum".

"Ce qui est important c'est que le politique se réengage très fortement dans les messages qu'il peut donner", souligne le professeur sur Europe 1. "Quelle est la solution ? Elle est dans la distanciation physique, dans le fait de tester des personnes. Il faut tous qu'on puisse se reprendre en main." Il rappelle la nécessité de renouer avec les mesures barrières, après un été "où nous avions tous besoin de souffler, de revivre complètement", reconnait-il. "On a, pour la plupart d'entre nous, fait attention, mais aussi ouvert notre champ social".

"Le choix n'est plus seulement sanitaire"

Les décisions à venir pour tenter d'endiguer l'épidémie devront répondre à des enjeux sanitaires, mais pas seulement, selon le président du Conseil scientifique. "Nous sommes dans un choix qui doit concilier vivre avec ce virus, et il faut qu'on apprenne à vivre avec, que les écoles se reprennent, que l'économie reparte, et d'un autre côté éviter que la multiplication du virus entraîne des conséquences sanitaires trop importante", explique Jean-François Delfraissy. "Le choix n'est plus seulement sanitaire, on en a tous conscience".

En déplacement en Corse, Emmanuel Macron a rappelé que le rôle du Conseil scientifique n'est que technique et que les décisions revenaient aux dirigeants "démocratiquement élus". Une position que partage Jean-François Delfraissy : "La décision est au main du politique. C'est très clair dans la tête du comité scientifique. On est là pour les aider à prendre des décisions."