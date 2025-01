D'après une étude, un bébé souvent malade a un système immunitaire plus fragile

Si l'on pourrait croire qu'un bébé souvent malade renforce son système immunitaire, une étude de la revue Jama tend à démontrer l'inverse. En effet, les bébés qui dépassent un certain nombre d'infections dans leur trois premières années de vie ont tendance à être plus malade pendant le reste de leur enfance.



Vous avez sûrement déjà pensé, ou entendu dire que les enfants souvent malades, notamment à la crèche, renforcent ainsi leur système immunitaire pour plus tard. Mais d'après une étude menée dans la revue Jama, c'est tout le contraire. Cette dernière a répertorié les otites, rhumes et autres gastroentérites, ainsi que chaque prise d'antibiotique chez plus de 600 enfants de leur naissance à leur 13 ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Comment réagir si votre enfant refuse de marcher ou n'y arrive plus ?

16 infections entre la naissance et les 3 ans

Et d'après les chercheurs, les bébés qui ont eu plus de 16 infections entre leur naissance et leur 3 ans sont plus fréquemment malades durant le reste de leur enfance et prennent plus d'antibiotiques. Comment l'expliquer ? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses, dont celle de la nature : il y a des enfants plus fragiles que d'autres. Une autre piste est celle des infections précoces qui rendraient le système immunitaire plus faible.

"On sait que les enfants qui font des otites récidivantes, répondent moins bien aux vaccins que ceux qui n'ont pas d'infections récidivantes. Comme si les infections précoces étaient susceptibles de réduire l'immunité générale", explique au micro d'Europe 1 le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon lui, le système immunitaire de l'enfant commence à devenir mature à partir de deux ans. Raison pour laquelle il faut éviter au maximum, même les petits rhumes à vos bambins.