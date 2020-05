Comment réagir si votre enfant refuse de marcher ou n'y arrive plus ?

La boiterie chez l'enfant est une anomalie qui se déclare par le refus ou l'impossibilité de marcher. Parfois prise pour de la simulation par les parents, la boiterie doit toutefois être prise au sérieux car elle cache un autre problème, selon le notre chroniqueur et médecin Jimmy Mohamed, qui en profite pour détailler les réactions à avoir face à ce symptôme, au micro d'Europe 1.

Selon le docteur, un enfant qui ne marche pas doit être pris au sérieux car c'est une réaction face à un problème qu'il ne peut pas verbaliser. Cette boiterie, ce refus ou cette impossibilité de marcher, peut être lié à un traumatisme comme une fracture à la hanche, au pied suite à une chute en toboggan ou une jambe coincée dans les barreaux du lit.

Un enfant qui n'est pas en âge de marcher peut aussi être concerné : il avancera par exemple à quatre pattes de façon maladroite. Le réflexe pour le parent, est de prendre la température de son enfant et de le conduire chez le médecin.

"Toutes boiteries doivent être prises au sérieux"

Si l'enfant cumule, boiterie et fièvre, il faut consulter en urgence, car cela peut être un cas d'urgence nécessitant un traitement particulier telle qu'une infection. Jimmy Mohamed insiste : "Toutes boiteries doivent être prises au sérieux et doivent amener à consulter. Pas forcément aux urgences, sauf s’il a aussi de la fièvre."

Une des pathologies fréquentes entre trois et dix ans, surtout chez les garçons et en hiver, est le rhume de hanche. On ne connaît pas tout à fait le mécanisme mais cela arrive de façon assez brutale au réveil. L'enfant refuse de marcher ou n'y arrive pas. Malgré ça, il va bien.

Cela peut venir d'une infection ORL ou d'une rhino-pharyngite guérie, qui date de quelques semaines. Le traitement est simple : un peu de repos, parfois des anti-inflammatoire et une échographie pour voir s’il n'y a pas une petite inflammation au niveau de la hanche et ça guéri sans séquelles.